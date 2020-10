Češi nechodí na testy, přestože jsou objednaní. Přitom je to povinné

V současné situaci je podle odborníků důležité denně testovat co nejvíce lidí. Víkendové množství provedených testů je ale mnohem nižší než v týdnu, přestože jsou někteří lidé na odběrová místa objednání.

Systém chytré karantény evidoval k pátku 37 440 žádanek na test na Covid-19. Jedná se o lidi, kteří dostali žádanku od svého praktického lékaře, nebo je vytrasovala hygiena.

Tito lidé by se na test měli dostavit co nejdřív. Podle zákona je to jejich povinnost, přesto ji často odkládají.

Například pražské odběrové centrum v Horních Měcholupech sice slouží pouze pro samoplátce, ale je otevřené až do půlnoci. Přesto tam byl zájem lidí nechat se otestovat minimální. A podobná situace byla během soboty po celé Praze.

Například v Ústřední vojenské nemocnici byli připraveni provést 1200 odběrů, na místo ale dorazilo jen zhruba něco málo přes 420 lidí. Hygienici navíc nestíhají obvolávat vytrasované kontakty.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) totiž chybí zhruba 500 operátorů. Vyzval proto firmy k poskytnutí svých kapacit.