Češi neodkládají telefon ani za volantem! Někteří píší i SMSky

Ačkoliv podle průzkumu agentury STEM/MARK přibývá Čechů, kteří usedají za volant s přípravou a zodpovědností, zatím má k dispozici handsfree jen 47 procent z nich. Řidiči si tento nedostatek vynahrazují různě.



Například pětina řidičů má odložený telefon vedle sebe s hovorem nastaveným na hlasitý odposlech, devět procent používá sluchátka, sedm procent telefon drží v ruce s hlasitým odposlechem a celých 14 procent řidičů telefon drží standardně u ucha.

Anketa Telefonujete za jízdy? Ano 0 0 hlasů Jen když mám k dispozici handsfree 0 0 hlasů Ne 0 0 hlasů Hlasovalo 0 lidí.

"Řidiči tak přicházejí o pozornost, cenné vteřiny navíc, které jim pak trvá zareagovat na nebezpečnou neočekávanou situaci na silnici," řekla mluvčí České asociace pojišťoven (ČAP) Veronika Nová. ČAP spolu s policií a BESIPem připravila kampaň Nepozornost zabíjí zaměřenou na předcházení nezodpovědného používání mobilů u chodců i řidičů.



Telefonování za jízdy bez handsfree ale není jediným nedostatkem českých řidičů. Asi 31 procent za volantem SMSkuje nebo chatuje. A 16,3 procenta při řízení fotí nebo nahrává videa.



"Mnohem víc používají mobil za volantem ženy, u nich je o 65 procent vyšší riziko škody nad průměrem, ve věku do 30 let, v tomto případě jsou to o 86 procent vyšší škody nad průměrem," doplnila Nová. Vychází přitom ze statistik České kanceláře pojistitelů a Centra dopravního průzkumu.