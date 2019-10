Češi neřeší pojištění svých mazlíčků. Může je to vyjít pořádně draho!

Podle odhadu veterinářů v českých domácnostech žije asi dva a půl milionu psů a téměř dva miliony koček. Nehody, které zvířata způsobují, jsou podle expertů na denním pořádku. Nebyl by to ale velký problém, kdyby majitelé měli pro mazlíčka sjednané vhodné pojištění.

"Je to součástí pojištění odpovědnosti v běžném životě. Dá se sjednat buď samostatně, nebo to často lidé mívají v rámci pojištění majetku a kryje to újmu třetí osoby," uvedla finanční specialistka Veronika Maršálová. "Pejsek ucítí pach, přeskočí plot, skočí po někom, kdo jde okolo a může mu poničit kalhoty nebo podrápat drahou kabelku. Takže třeba v tomhle případě lidé mohou uplatnit to pojištění," vysvětluje Maršálová.

Škodu můžou způsobit i zvířata, která jsou vycvičená, chodí neustále na vodítku nebo jsou chována pouze doma - třeba návštěvě nebo když je někdo hlídá. Průzkum ukazuje, že 28 % majitelů počítá s tím, že by případnou škodu muselo uhradit. Přes 22 % si myslí, že takovou sitauci řešit nikdy nebudou a přes 21 % majitelů má své mazlíčky pojištěné. Zbytek nad tím nikdy nepřemýšlel. Někdo by to řešil pouze omluvou.

Pojištění můžete uplatnit například i v případech, že váš mazlíček napadne jiné zvíře, jako se to stalo majiteli autoservisu. "Přijel zákazník se psem, já jsem ho upozornil, že tu máme kocoura. On řekl, že jeho psovi kočky nevadí. Bohužel se stalo to, že náš kocour vystartoval na toho psa, skočil mu na záda a celého ho zdrápal. No a jelikož kočku nemám pojištěnou, musel jsem akceptovat fakturu z veteriny," vylíčil svůj případ.

Nebyla to naštěstí žádná vážná zranění - majitele kočky ošetření přesto stálo 650 korun. Takové případy se však mohou mnohdy zbytečně vyšplhat až k tisícům. Přitom pojištění můžete sjednat už od 100 korun měsíčně.