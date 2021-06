Češi nesmí od příštího týdne odjet do Tuniska. Cestovky nabízí řešení

Do Tuniska měla paní Renata se svou kamarádkou letět den před tím, než začne platit zákaz cestování. Jet do země ale nechtějí. Na vrácení peněz, nebo změnu destinace však prý nemají nárok. "My teď řešíme odlet 4. července. Paní v Blue Stylu mi řekla, že prostě je jí líto, ale že storno poplatek je 100 procent a nemáme nárok na žádné peníze, ani změnu destinace,“ popsala paní Renata.



Z Tuniska by se totiž vracely už v době, kdy bude na černé listině, a musely by do karantény. "Ne všichni si to mohou dovolit. Jsme zaměstnané a nemůžeme si dovolit být doma,“ doplnila kamarádka paní Renaty.



Cestovka se ale brání a tvrdí, že peníze vrátí. "My jsme oslovili všechny klienty. Pokud se vyskytne někdo, kdo by měl zájem změnit svou dovolenou, my jim to umožníme i do toho 5. července,“ řekl Ondřej Rušikvas z CK Blue Style.



Klientům, kteří mají do Tuniska odletět už na konci týdne, dávají možnost volby i další cestovky. "V sobotu vypravíme dodatečné letadlo do Bulharska, kam se můžou přebookovat. Nabídneme samozřejmě i kteroukoliv jinou destinaci. Pokud by klient nechtěl, vrátíme všechny peníze,“ informoval mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.



Kvůli zařazení Tuniska na černou listinu teď cestovky podle odhadů přijdou o celkem až 250 milionů korun. "Nebudeme mít šanci získat peníze zpět, protože když ostatní Evropa do Tuniska cestuje, tak nám žádný hoteliér nic nevrátí,“ tvrdí místopředseda Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jan Papež.



Cestovní kanceláře teď kritizují ministerstvo za rychlé změny v cestovatelské mapě, které s nimi navíc resort nekonzultuje. "Já chápu, že pro cestovní kanceláře je ta situace obtížná. Jejich názor je nedělat žádná restriktivní opatření. Tam se nepotkáváme,“ sdělil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).



Cestovní agentury se teď navíc obávají, aby se na černou listinu nedostaly i další země, kam Češi často míří na dovolenou. To hrozí například u Egypta. Podle Asociace cestovních kanceláří by to znamenalo změnu plánů pro více než 60 tisíc lidí a půlmiliardové ztráty.

Podle Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří byla změna ze strany ministerstva nečekaná. Problémy hrozí cestovkám i klientům. Podívejte se na rozhovor: