Češi odhazují použité roušky. Jedná se přitom o infekční odpad

Volně pohozené použité roušky. Třeba v Jihlavě jich jen během jedné směny pracovníci městských služeb najdou v ulicích desítky. "Bohužel někteří občané jsou velmi nezodpovědní, takže my následně musíme roušky sbírat na ulicích,“ uvedl mluvčí Služby města Jihlavy Martin Málek.

Nejvíce lidé roušky pohazují v okolí zastávek městské hromadné dopravy. Aby pracovníci v ulicích zmenšili případné riziko nákazy, tak sbírají odhozené použité roušky s pomocí vysavačů nebo speciálních kleští. To proto, aby se ústenek vůbec nemuseli dotýkat.

"Roušky nemohou volně pohazovat po ulici. Je potřeba dát je do igelitových pytlíků a vhodit do kontejnerů na komunální odpad nebo do odpadkových košů,“ dodává Málek.

Na dodržování bezpečné likvidace roušek se v Jihlavě zaměří i strážníci městské policie. Lidem, kteří je nebudou vyhazovat do košů, budou hrozit pokuty.