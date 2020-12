Česká republika je dlouhodobě supervelmocí v chovu akvarijních ryb. Akvária mají doma tisíce Čechů. Navíc patříme také mezi jednoho z největších vývozců rybiček na světě. Ročně jde o obchody za stovky milionů korun. Tento rok to ale kvůli pandemii bylo výrazně méně. Co by o chovu rybek měli vědět začátečníci, si pusťte ve videu.