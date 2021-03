Češi plánují kvůli karanténě stávku na Maledivách! Uvízlo tam 40 potápěčů

Ministerstvo zahraničních věcí řeší stále více případů lidí, kteří kvůli opatřením zůstali uvězněni v zahraničí. Do problémů se dostaly i dvě skupiny českých potápěčů, kteří uvízli na Maledivách v karanténě a neví, jak se dostat zpět domů. Tvrdí, že tamní úřady s nimi příliš nekomunikují, část z nich proto plánuje v hotelu, kde jsou zadržováni, v případě nouze i stávkovat.

Na Maledivách uvízly dvě skupiny českých potápěčů, celkem 40 lidí. Dvacítka z nich do hlavního města Male letěla pod záštitou cestovní kanceláře Top Dive.

"Naše cestovní kancelář se specializuje na zájezdy za potápěním a Maledivy jsou jednou z našich hlavních destinací," vysvětlil majitel společnosti Pavel Šenk. "Asi nemusím vysvětlovat, jak na tom cestovní kanceláře po roce covidového šílenství jsou a že je jen pár možností, kam se dá vycestovat. Zájezdy jsme obnovili uz začátkem listopadu a zatím nám v karanténě nezůstal jediný klient. U této akce jsme ale docela nečekaně narazili," dodal.

Potápěči se účastnili desetidenní plavby, před odletem domů se ale objevil nečekaný problém. Jedna žena ze skupiny měla pozitivní test na covid-19. Všem zbývajícím výletníkům tak byla nařízena povinná karanténa.

"I když se potápěním živím, tak pro mě bylo novinkou, že za blízký kontakt považují na hotelu v podstatě jen osobu na pokoji, kdežto na lodi automaticky všechny osoby," divil se majitel cestovní kanceláře.

Začarovaný kruh

"Upozorňujeme dlouhodobě, že pokud je na Maledivách pozitivně testován byť jen jediný člen větší skupiny cestovatelů, musí do karantény všichni. K tomu došlo i v tomto případě," uvedla k případu mluvčí ministerstva zahraničních věcí Zuzana Štíchová.

Protože pozitivně testovaná žena neměla žádné příznaky, Šenk si myslel, že jde o chybu. Ženu s pozitivním testem tamní úředníci izolovali v jednom z hotelů, zbytek výletníků převezli do dalšího. Jenže brzy poté testy odhalily ve skupině další nakažené.

Uvězněni kvůli změně nařízení

Pavel Šenk se snažil dostat domů alespoň čtyři potápěče, kteří koronavirus prodělali ještě v České republice. Spoléhal přitom na místní vyhlášky, podle kterých se na osoby, které prodělaly covid-19 v uplynulých 90 dnech, nevztahuje karanténa a nemohou být znovu testováni kvůli možnosti falešné pozitivity. Jenže podobně jako v případě Dušana P., který na Maledivách zůstal uvězněn spolu se svým kolegou, mu nakonec nebylo vyhověno.

"Vzhledem k celosvětovým komplikacím v cestování je třeba počítat s komplikacemi - proto ostatně MZV cesty do zahraničí, mimo těch nezbytných, dlouhodobě nedoporučuje," upozornila Štíchová. "Jakmile je ve skupině jeden pozitivní, do karantény jdou všichni. Takhle mají nastavená nařízení a my je musíme respektovat," dodala Štíchová s tím, že nezáleží na tom, jestli jsou od skupiny izolovaní, nebo ne.

Čtyři výletníci tak nemohou využít ani diplomatickou nótu, kterou ve výjimečných případech uděluje ministerstvo zahraničních věcí, pokud člověk prodělal covid-19 a vychází mu falešně pozitivní test. Odletět domů totiž mohou až v případě, že nebude mít covid-19 nikdo ze skupiny a skončí všem karanténa.

Hrozí, že zůstanou uvězněni týdny

Jenže právě toto nařízení komplikuje Čechům situaci. "Nyní máme už desátý den, včera byli další dvě osoby pozitivní, takže těm začíná dalších 14 dnů nové karantény," oznámil Šenk. Je tak dost možné, že pobyt u moře si prodlouží o několik týdnů.

Jenže to se jim nelíbí. Dokonce plánují vyjít z pokojů, pokud to bude třeba a úřady s nimi nezačnou jednat. Jednou už to prý zabralo. "První kontakt s místními úřady nastal až po naší malé stávce – jednoduše část klientů se sbalila, sedla si na recepci hotelu a tam čekala, dokud někdo nepřijde," vysvětlil.

Mluvčí ministerstva ubezpečila, že případem se zabývá ambasáda. "Bohužel, v poslední době zaznamenáváme nárůst případů Čechů, kteří se na Maledivách ocitli v problémech a vyžadují konzulární pomoc. O případu skupiny potápěčů pracovníci zastupitelského úřadu v Dillí vědí a jsou s nimi v kontaktu. Jak ale opakovaně varujeme, ČR žádné zastoupení přímo na Maledivách nemá, možnost konzulární pomoci může být komplikovaná, a to i vzhledem k často se měnícím pravidlům," varovala.

Šenk má informace o další skupině potápěčů, kteří si procházejí prakticky tím samým. "Dva dny po nás se s úplně stejným problémem setkala další skupina českých potápěčů – také jeden pozitivní a také všichni v karanténě. Jen na lepším místě," sdělil.