Čechy z ciziny chce stát koncentrovat do karantény na jedno místo

V zahraničí zůstávají kvůli pandemii koronaviru stále tisíce Čechů. Stát je zpět do vlasti sváží autobusy, vzlétnout mají také speciální letecké linky. Vláda chce navrátilce soustředit na jedno místo, kde si mají odbýt povinnou karanténu.

"Teď bude část lidí, kteří budou ze zahraničí repatriováni, v karanténě na jednom místě, protože dochází k nedodržování karantény,“ řekl v neděli podle portálu Česká justice šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula.

A jak web uvádí, v době nouzového stavu má Česko poměrně široké možnosti, jak občany "koncentrovat na jednom místě z důvodu ohrožení infekční chorobou."

A pokud lidé, kteří se do Česka ze zahraničí vrátí, půjdou do karantény dobrovolně, mělo by vše bez problémů fungovat. Potíže ovšem mohou nastat, pokud se někdo z cestovatelů nařízení vzepře.

"Jistě může vláda zakázat pohyb, vycházení. Mohli by zkusit použít toto ustanovení i na internování, ale nejsem si moc jistý, zda lze s výkladem situace občanských práv jít až tak daleko. A co s těmi, kteří se pokusí utíkat? Bude se střílet?" cituje Česká justice známého advokáta Tomáše Sokola.

Možnosti karantény řeší také zákon o ochraně veřejného zdraví a také zákon o zdravotních službách. "Představa pár desítek repatriantů v síťových lůžkách nebo v ochranných kabátcích je z mého pohledu docela luzná,“ komentuje pro web Sokol s tím, že takové kroky ale následně posuzuje soud.

Ministerstvo zahraničí aktuálně chystá evakuační lety do Egypta, Vietnamu a na Filipíny, z bližších destinací svážejí Čechy zpět do vlasti autobusy.

Připomeňte si "svoz" Čechů v reportáži: