Češi produkují stále víc odpadu! V těchto krajích je situace nejhorší

Aktuální data o produkci odpadu v České republice vydal v pátek Český statistický úřad (ČSÚ). Srovnával v něm statistiku za roky 2017, 2018 a 2019, a to i v mezinárodním kontextu.



Nejvíce komunálního odpadu vyprodukují v přepočtu na hlavu domácnosti a podniky Středočeského kraje. Stejně se umístily i v roce 2017, ovšem v roce 2018 je o jejich pochybný primát připravili Olomoučtí. Naopak poměrně nejméně odpadů vyprodukovali lidé v Karlovarském kraji, kteří tak potvrdili stejný výsledek z let 2018 i 2017. Na grafy a tabulky se statistikami odpadu se můžete podívat v galerii na konci článku.



Mezi kraji jsou ale poměrně velké rozdíly ve vytváření komunálního odpadu. Zatímco ve Středočeském je to na hlavu 539 tun, v Karlovarském to vychází na 434 tun. Produkce odpadů se také neustále zvětšuje. V 2017 v Česku vzniklo 5 176 513 tun odpadu, o rok později pak 5 247 652 tun a loni to bylo 5 337 521 tun. Téměř polovina odpadků končí na skládkách a ve spalovnách.

Ve srovnání s ostatními zeměmi si ale Česko nestojí až zas tak špatně, podle dat Eurostatu je tak někde uprostřed mezi největšími a nejmenšími producenty komunálního odpadu na hlavu. V první trojici je Dánsko, Lucembursko a Malta, zatímco nejméně komunálního odpadu vytváří Maďaři, Poláci a Rumuni.



Komunální odpad definuje ČSÚ jako odpad z domácností, ale i podniků, obchodů, institucí, parků či kanceláři, nesmí ovšem pocházet z výroby a musí být podobný odpadu z domácností.

