"Převezu kontraband přes hory lyžích!" Češi si utahují z dalších opatření

„V noci ze soboty na neděli jsem ochotný pro vás na lyžích převézt z Jilemnice do Vrchlabí jakékoliv menší zboží, co se mi vejde do batohu. Jelikož je riziko, že mě budou honit financové, přesnou trasu nesdělím,“ napsal na facebooku uživatel Honza Hory Horák.

Narážel tím na československý film Krakonoš a lyžníci (1980), založený na příbězích horalů, kteří dokázali obcházet zákonné předpisy a ještě se tím bavili. U příspěvku nechybí fotka z tohoto filmu pro děti.

Příspěvek má po čtyřech hodinách na facebooku 401 sdílení. Znamená to, že se šíří ke stovkám až tisícům dalších uživatelů. A odtud ho lidé sdílejí dál a dál.

Přátelé trenéra jilemnické mládeže a vášnivého cyklisty reagují na jeho příspěvek neméně vtipně. "Jeď radši jinudy, doneslo se nám, že na Žalým budou mít financové zátah, neb dostali nový prkýnka," připojil vtipnou odezvu jeden z uživatelů. Zjevně tím narážel na fakt, že policisté v horských oblastech už dříve vyfasovali lyže, aby se mohli pohybovat i na zasněžených svazích.

"Poprosím o něco z masny Valteřice, můžu čekat nahoře. Pokud bys něco potřeboval ze Sudet, není problém," nabídl pisateli protislužbu další čtenář. Mnozí diskutující v žertu i navrhují, kde by si mohli třeba udělat překladiště na "pašovaný tovar".

V diskusi nechybějí ani potomci původních horalů, kteří pašování i pronásledování ze strany financů zažili. "Jsem ochoten při velkém zájmu vypomoci... Zkušenosti jsem zdědil, předci převáželi cukerín a další až z Polska...," nabídl se třeba penzista z Jilemnice. "Beru objednávky na ski. Můj praděda je vyráběl pro hraběte Harracha a počítal je po dvou zlatkách. Cena stejná," trumfuje ho další s diskutujících.

"Děkuji za pobavení. Aspoň nějaká dobrá zpráva," napsala autorovi úvodního vtipného příspěvku jedna z mnoha pobavených uživatelů facebooku.



