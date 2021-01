Lidé se bojí o práci, část je ochotná pracovat víc hodin i zadarmo!

"27 procent dotazovaných uvedlo, že v jejich současném zaměstnání bylo velmi obtížné a komplikované, aby se naučili nové dovednosti a přizpůsobili se práci v pandemii. 40 procent pak uvádí, že se snaží naučit se novým dovednostem požadovaným v dnešním digitálním věku sami," uvádí průzkum Workmonitor poradenské společnosti Randstad, který se konal ve 34 zemích světa.

"Potřeba zvyšovat kvalifikaci nabyla na důležitosti zejména v době pandemie, kdy se většina aktivit přesunula do online prostoru a firmy intenzivně digitalizovaly své provozy a zaváděly nové technologie. Lidé si uvědomili, že k jejich využívání potřebují nové kompetence. Právě z důvodu nedostatku takových znalostí se pak bojí o svoji pozici ve firmě,“ tvrdí Alžběta Honsová z české pobočky společnosti.

Že obavy ze ztráty zaměstnání lidi opravdu děsí, ukazuje i to, že pětina respondentů průzkumu "by kvůli udržení pracovního místa byla ochotna pracovat více hodin bez nároku na kompenzaci. Třetina zase uvedla, že v případě nutnosti by ve společnosti převzala i jinou roli."

Podle Randstadu ovšem můžou mít firmy letos problém se sháněním těch správných lidí, protože během pandemie sice zaznamenaly velký rozmach moderní technologie a jejich využití, zaměstnanci s nimi ale velmi často nedokázali udržet krok a chybí jim tak důležité dovednosti.

Pokračující pandemie se letos podepíše na výplatách. Více v reportáži: