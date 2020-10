Češi se bojí vakcíny proti covidu. "Nesmíte věřit fámám," říká odborník

Vyhlídka na očkování proti covidu-19 rozdělila Čechy. Zatímco jedni si nejsou jistí, co si o vakcíně myslet, další proti ní brojí a z očkování mají strach. Třetí skupina diskutujících na sociálních sítích vakcínu vítá a doufá, že pomůže ukončit pandemii. Na to, jestli jsou obavy oprávněné, redakci TN.cz odpověděl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Je důvod se vakcíny bát? Bude očkování povinné?

Podle Romana Chlíbka důvody k obavám z vakcíny proti covidu nejsou. Vakcinace bude podle jeho slov dobrovolná a je tak na uvážení každého, jestli se nechá naočkovat.

Ministerstvo zdravotnictví ve vakcíně vidí jediný způsob, jak definitivně ukončit pandemii. "Ačkoliv ještě nemáme vakcínu proti koronaviru, musíme být na moment, kdy bude dostupná, připraveni. Vakcína je klíčovým východiskem ze současné situace. Přinese ochranu obyvatel před onemocněním a zabrání šíření nákazy. V první etapě budou očkováni ti nejzranitelnější, tedy chronicky nemocní a lidé starší 65 let, zdravotničtí pracovníci, pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví, pracovníci a klienti v sociálních službách. Jde zhruba o 3,5 milionu lidí," popsal TN.cz mluvčí Martin Novotný.

Anketa Plánujete se nechat očkovat proti covidu? Ano 51 26 hlasů Ne 33 17 hlasů Ještě nevím. 16 8 hlasů Hlasovalo 51 lidí.

Jaké jsou vedlejší účinky?

"Každý léčivý přípravek může mít určité procento vedlejších účinků. Očekává se to i u covidové vakcíny. V porovnání s jinými vakcínami se ale nedomnívám, že by to byly nějak dramaticky odlišné nežádoucí účinky než po jiných očkováních," upřesnil předseda České vakcinologické společnosti.

Ti, kteří se nechají očkovat, se podle něj mohou potýkat s bolestí v místě vpichu, zvýšenou teplotou, zarudnutím a otokem v místě, kde se vakcína aplikovala. To může podle Chlíbka potkat až polovinu očkovaných, během dvou dnů by ale obtíže měly odeznít.

Pro kterou skupinu lidí může být vakcína riziková?

"Ty vakcíny, které se vyvíjí a připravují proti covidu, jsou druhé a třetí generace. To znamená, že nemají žádné omezení pro případné imunosupresované jedince. Domnívám se, že vakcíny, které budou zaregistrované, prakticky nebudou mít žádnou kontraindikaci kromě těch obvyklých, jako je třeba alergie na některou ze složek vakcíny," tvrdí Chlíbek.

Jaké vakcíny budou k dispozici? Bude i nějaká přímo z Česka?

Podle šéfa vakcinologické společnosti Evropská unie aktuálně spolupracuje se čtyřmi výrobci vakcín, žádná se však nevyrábí přímo v Česku. Nejblíže oficiální registraci je očkovací látka od společnosti AstraZeneca. Předpokládá se, že první vakcíny by se na trhu mohly objevit koncem tohoto roku, případně začátkem roku 2021.

To podle Romana Chlíbka závisí na tom, jestli Evropská léková agentura očkovací látku schválí. Na jednoho očkovaného by měly připadnout dvě dávky vakcíny, podávané s odstupem jednoho měsíce. Očkovací látku, kterou by stačilo podat pouze jednou, vyvíjí jediná společnost – americká Johnson & Johnson.

Kolik bude dávka vakcíny stát a pro koho bude zdarma?

Cena jedné dávky vakcíny by se podle Chlíbka měla pohybovat zhruba kolem stokoruny. Bezplatně se mohou nechat očkovat ti, kteří spadají do vybraných kategorií. Těm bude vakcinace hrazená ze zdravotního pojištění.

Zdarma dostanou vakcínu:

- zdravotničtí pracovníci, kteří pečují o pacienty s covidem

- nemocniční zdravotničtí pracovníci a praktičtí lékaři, kteří primárně o nakažené covidem nepečují

- chronicky nemocní (lidé s vysoký tlakem, silnou nebo extrémní obezitou, onemocněním srdce, onemocněním plic, diabetici)

- klienti a pracovníci v sociálních službách (například domovech důchodců)

Jaká věková skupina obyvatel by se měla dát určitě očkovat?

"Obecně se ví, že rizikovým faktorem je věk, nicméně ne zcela jediným. To znamená, že obecně lidé ve věku 65+ mají vyšší riziko onemocnění covidem i úmrtí, a zpravidla to jsou i lidé, kteří mají přidružená některá další chronická onemocnění," vysvětlil Roman Chlíbek.

Ty, kteří proti očkování brojí ať už ze strachu, nebo z přesvědčení, vyzval, aby čerpali informace výhradně z oficiálních a odborných zdrojů a nenechali se ovládnout fámami ze sociálních sítí .

"Jsou lidé, kteří prostě z principu odmítají očkování a aniž by cokoli o vakcíně věděli. Už dopředu o ní vědí, že bude nebezpečná, že to je rychlokvaška, že bude poškozovat, že nepřinese žádný efekt a jsou to jenom plácnuté názory, které nejsou podložené ničím objektivním, žádnými daty. Lidé by se neměli nechat unášet na vlně těchto dezinformací a měli by spíš bedlivě sledovat oficiální zdroje, ať už to jsou zdroje odborných lékařských společností, ministerstva zdravotnictví, případně Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kde určitě bude dostatek údajů, které prokážou, že ta vakcína je bezpečná," uzavřel Chlíbek.