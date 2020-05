Češi se kvůli Covid-19 bojí k lékaři. Operace to může zpozdit i o měsíce!

Čeští pacienti podle lékařů kvůli pandemii zanedbávají preventivní prohlídky a důležitá vyšetření. Kvůli obavám z nákazy se vyhýbají dokonce i důležitým kardiovaskulárním nebo onkologickým vyšetřením. To může v budoucnu způsobit přehlcení kapacit a prodloužení čekacích lhůt na operace.

Koronavirus v Česku na téměř dva měsíce zastavil čas a kvůli obavám z nákazy lidé zanedbali mnoho lékařských vyšetření a důležitých operací.

"My jsme se připravovali na epidemii koronaviru tak, že jsme samozřejmě změnili provoz nemocnice, byly odloženy plánované výkony i preventivní prohlídky a byli jsme připraveni na to přijmout pacienty s Covid-19. A teď je potřeba se vrátit k normálu a dohonit to manko," vypočítává přednosta kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze Aleš Linhart.

"Máme propad asi 60 % záchytu nových zhoubných onemocnění a asi 40 % v tom, jak provádíme radikální operace," přizvukuje mu kolega z Onkogynekologického centra VFN David Cibula.

Lékaři se teď snaží vyzývat pacienty, aby chození na preventivní prohlídky a důležitá lékařská vyšetření nepodceňovali. "V současné době to riziko v rámci nemocnice je minimální, přijali jsme epidemiologická opatření, dodržujeme hygienická pravidla a pacienti by neměli odkládat návštěvu lékaře, pokud mají potíže, zejména pokud ty potíže jsou akutní," nabádá Linhart.

Zanedbání péče v posledních týdnech by podle lékařů mohlo do budoucna vést k prodloužení čekacích lhůt na vyšetření nebo některé zákroky.

"K určitému prodlení může dojít, ale my se snažíme ho minimalizovat, pracujeme skutečně na plné obrátky a vracíme se tam, kde jsme byli před tou epidemií. Myslím, že by to nemělo znamenat zásadní ohrožení pro naše nemocné," ujišťuje Linhart.

"Nás čeká skutečně velká vlna, protože ti, kteří nebyli diagnostikováni teď, tak teprve budou diagnostikováni. Ta zhoubná onemocnění se nikam neztratí a tím pádem bude přeplněná kapacita. A zejména v onkologii to zpoždění může být zcela klíčové a může to být pro některé pacienty rozdíl mezi léčitelným a neléčitelným onemocněním," varuje Cibula.

Třeba na operaci srdce se před pandemií v Česku čekalo zhruba 3 týdny. Teď si pacienti budou muset počkat zhruba o dva týdny déle. Čekání na v uvozovkách banální operace by se ale mohlo prodloužit i o měsíce.