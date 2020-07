Češi se kvůli koronaviru bojí o práci! Krizi pocítilo 45 % zaměstnanců

Pandemie koronaviru zasáhla jistě nejednu domácnost v České republice a mnohým z nás jednotlivá opatření, která vláda kvůli viru zavedla, přidělala spoustu starostí. Negativní dopady zavedených restrikcí pocítilo od dubna do května 1,8 milionu zaměstnanců, tedy 45 % pracujících lidí. V tiskové zprávě to uvedl Český statistický úřad (ČSÚ).

"Nevíce bylo zasaženo odvětví ubytování, stravování a pohostinství, kde podíl negativních dopadů překročil 90 %. Podíl 55 % se pak objevil ve zpracovatelském průmyslu, který zaměstnává největší skupinu zaměstnanců, a stejně tak peněžnictví a pojišťovnictví,“ tvrdí Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce Českého statistického úřadu.

O svou práci se nemuseli strachovat především zaměstnanci veřejné správy a obrany, zdravotní a sociální péče, energetiky a zásobování vodou. Tedy lidé v odvětvích, která zajišťují nezbytné činnosti.

Dopady zavedených restrikcí pociťovali daleko více než jinde v Praze a Středočeském kraji. Zároveň nejvíce reflektovali možné ohrožení svého pracovního místa zaměstnanci do 29 let, zatímco ti ve věku přes 51 let nejméně.

Je však důležité zmínit, že okolo 1,4 milionů lidí předpokládalo, že tato situace je pouze dočasná. Přes čtvrt milionu lidí přiznalo, že se o svou práci bálo.

"Více než 82 % zaměstnanců, kteří pociťují dopady u zaměstnavatele, si myslí, že krize ohrožuje jejich práci pouze dočasně. Ohrožení svého pracovního místa se lidé obávají nejvíce v severozápadních Čechách,“ upřesnil předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Nastalá krize přidělala nejednu vrásku také podnikatelům (OSVČ). Negativní dopad pocítilo 63 % z nich, tedy přibližně 0,5 milionu lidí. Také v tomto případě byly největší dopady v oblasti ubytování, stravování a pohostinství.

