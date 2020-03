Češi se semkli kvůli ventilátorům. Miliony na ně vybrali za necelý den!

Přes 12 milionů korun se podařilo vybrat zhruba za 24 hodin iniciativě, která dává dohromady české lékaře, vědci a výrobce. Tým, který vznikl kolem lidí z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, se pustil do vývoje ventilátorů pro pacienty s onemocněním Covid-19. Když na internetu sdílel výzvu, že na výrobu prvních přístrojů potřebuje 10 milionů, nikoho nenapadlo, jak rychle lidé peníze dají dohromady.

"Pomozte zachránit životy maminek, tatínků, dědečků a babiček. Přispějte na 500 ventilátorů do (nejen) českých nemocnic," vyzývala iniciativa přes portál, který umožňuje tzv. crowdfunding, tedy tzv. skupinové financování.

Tým složený z technologických firem, odborníků z ČVUT a lidí z praxe totiž vyvinul funkční prototyp plicního ventilátoru určeného přímo pro pacienty s Covid-19. Podle tvůrců vyjde na 100 tisíc korun, běžná ventilační jednotka přitom stojí pětkrát tolik! Za cíl si autoři sbírky dali pokořit hranici 10 milionů korun, aby mohli postavit prvních 100 ventilátorů.

Takovou míru solidarity ale nečekali. Peníze byli na účtu za necelý den. "Moc děkujeme všem, kdo přispěli a kdo s ní pomohli. Jste fakt fantastičtí, původně jsme se vážně báli, že se budeme stresovat, kde ty peníze vezmeme," uvedl jeden z autorů výzvy Patrick Zandl.

Než se podařilo sbírku zastavit, objevily se na účtu ještě další dva miliony. Je přitom možné, že další peníze jsou stále ještě na cestě. Zandl vysvětlil, že probíhají jednání i s úřady, jenže rozdíl je v rychlosti. Teď má iniciativa peníze už na účtech a může rovnou nakupovat součástky. Přitom trh s nimi je velmi turbulentní a rychlost je klíčová.

"Nemáme slov! Takovou podporu jsme nečekali. Díky této úžasné rychlosti a podpoře od téměř sedmi tisíc lidí se za necelý jeden den vybralo deset milionů korun. To je neuvěřitelné a dokazuje to sílu skvělých českých lidí. Nejen v tom najít a vyrobit kvalitní přístroj, ale i semknout se a rychle vybrat peníze potřebné na záchranu životů," popisuje Pavel Doležal, jeden z autorů myšlenky.





Sbírka bude stačit, vzkázal Hamáček

Otázce, proč vláda nezafinancuje vývoj ventilátorů, čelil na sociálních sítích i vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček. Jeho reakce ale lidi spíš popudila.

"Na ventilátory by vláda měla přispět, ale zatím to vypadá, že crowdfunding bude stačit," napsal Hamáček ve čtvrtek večer. To už bylo zřejmé, že peníze se od lidí podaří vybrat.

Je nutné dodat, že i autoři sbírky prozradili, že mají i od vlády peníze přislíbené. Použity budou na další ventilátory, kterých by iniciativa chtěla během týdnů vyrobit nejméně 500.

Přístroje chce v nejbližších týdnech začít dodávat do českých nemocnic. Vyráběny mají být z běžně dostupných dílů a veškerý postup chtějí autoři nápadu uvolnit, aby jej mohli zkopírovat i jiné firmy. České nemocnice mají nyní k dispozici přibližně 1 200 ventilátorů, s nákupem dalších je problém, protože to je celosvětově žádané zboží.

