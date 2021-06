Češi se už nebojí změnit práci! Nové místo hledá víc lidí než před pandemií

Přestože se během pandemie řada lidí strachovala o práci, nyní se situace uklidnila. Češi se naopak přestali bát měnit zaměstnání. Pohyb na trhu práce dokonce překonal situaci před pandemií. Vyplývá to z průzkumu personálně poradenské společnosti Randstad.

Zatímco ve druhé polovině loňského roku změnilo práci jen 13 % lidí, letos na jaře se počet těch, kteří si jiné místo buď aktivně hledají, nebo se po zajímavých pracovních příležitostech u jiného zaměstnavatele poohlíží, dostal na celou jednu čtvrtinu.



Tradičně se přitom přesuny na trhu práce v době před pandemií pohybovaly na úrovni 20 %. "K největším pohybům na trhu práce docházelo během první vlny pandemie v první polovině loňského roku. V té době přišla řada pracovníků z oblasti gastronomie a cestovního ruchu o obživu a hledali uplatnění v oborech, které fungovaly,“ vysvětlil ředitel české pobočky společnosti Jacek Kowalak.



Naopak ve druhé polovině roku lidé měnili své zaměstnání pouze sporadicky a před hledáním nových příležitostí preferovali spíše jistotu, kterou představovala současná práce. "Během letošního jara už se ale díky všeobecnému rozvolňování a restartu ekonomiky trh práce opět dostal do pohybu a počet lidí, kteří hledají lepší nebo zajímavější pracovní příležitosti, se vrací na předpandemické hodnoty, a dokonce je překonává,“ doplnil Kowalak.



Mezi nejčastější důvody pro změnu zaměstnavatele patřila letos touha po lepších pracovních podmínkách (31,6 %), lidé chtěli jinou práci také z organizačních (26,3 %) a osobních důvodů (15,8 %), mnozí potřebovali jen změnu (10,5 %).



Z průzkumu vyplývá, že lidé stále mění práci spíše z praktických důvodů než vlastního rozmaru. Zvýšila se také loajalita pracovníků vůči zaměstnavatelům. "Způsob, jakým zaměstnavatelé v České republice podpořili své lidi a řešili krizi spojenou s pandemií, měl pozitivní dopad na loajalitu zaměstnanců,“ přiblížil Kowalak.



Více než polovina Čechů se navíc v současné době nebojí ztráty svého zaměstnání. Naopak pětina lidí se obává, že výpověď dostane. "O něco větší strach pociťují lidé v nejmladší věkové skupině, tedy ve věku od 18 do 24 let. Odpovídá to skutečnosti, že právě tito lidé museli v době pandemie častěji čelit propouštění,“ uzavřel Kowalak.

