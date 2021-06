Češi si často na dovolenou berou mazlíčky, někdy i hady a pavouky

Čechů, kteří tráví dovolenou s různými domácími zvířaty, přibývá. "Nejčastěji to jsou psi, kočky a fretky. Ale v dnešní době určitě i další domácí mazlíčci od hadů až po chameleony. Lidi cestují třeba i s pavouky, potkany, morčaty, křečky a činčilami," uvedla veterinářka Daniela Králová.

Na cestu do ciziny s mazlíčkem je ale třeba se také dobře vybavit. Pro vycestování do zemí Evropské unie se zvířetem je totiž třeba splnit několik podmínek. "Psi, kočky a fretky musí být načipovaní, musí mít europas a platná očkování. V rámci EU je to vždycky požadovaná vzteklina v platnosti," dodala Králová.

Lidé by měli zvážit, zdali je jejich domácí zvíře v dobrém zdravotním stavu a cestu do zahraničí zvládne. A také to, jestli mu cesta nebude způsobovat zbytečný stres. "Není úplně rozumný přijít do veterinární ordinace před cestou a chtít sedativa. Vždycky je dobrý naučit to zvíře od mladého věku cestovat," řekla veterinářka.

Nejčastěji lidé vlastní dopravou se zvířaty jezdí do těch tradičních destinací jako Chorvatsko nebo Itálie. Pokud někdo nedodrží podmínky pro vstup do země, hrozí mu různé postihy. Od pokuty přes izolaci zvířete a jeho odeslání pryč až po jeho utracení.