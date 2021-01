Hory o víkendech praskají ve švech. Policie řekla, jaké kontroly plánuje!

Češi během minulých víkendů doslova zaplavili zavřená horská střediska a podobný nápor se očekává i v tuto sobotu a neděli. Na nájezdy se připravují i policisté. Redakce TN.cz zjišťovala, na co se v oblastech, které bude pravděpodobně zaplněné lidmi, zaměří.

Krkonoše, Šumava nebo Orlické a Jizerské hory. To jsou v poslední době nejoblíbenější víkendové destinace v Česku. Lidé si jezdí užívat zimních radovánek do středisek i přesto, že jsou zavřená.

Mnohdy nemají roušky a nedodržují rozestupy. Kritizoval to ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) nebo epidemiolog Roman Prymula. Pobyt v přírodě je ale za dodržení opatření povolený. I během této soboty a neděle na to dohlédnout policisté.

Palčivým problémem na horách je ale o víkendech také doprava. "Krkonošská střediska, zejména Špindlerův Mlýn, Janské Lázně či Pec pod Sněžkou a Orlické hory v oblasti Šerlichu, Deštné či Říček se vypořádávají po zaplnění parkovacích kapacit s dopravními komplikacemi. Samozřejmě ty hlídky posilujeme tak, aby byla zachovaná dopravní obslužnost a průjezd pro záchranné složky," řekla TN.cz policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.

"V rámci běžného výkonu služby se budeme věnovat rovněž kontrolám dodržování všech aktuálních vládních opatření, a to především v místech se zvýšenou návštěvností horských turistických oblastí a budeme také v tomto smyslu pružně reagovat na všechna oznámení," upozornila.

V Krkonoších platí druhý stupeň lavinového nebezpečí. Podívejte se na rozhovor s náčelníkem horské služby:

Rovněž v jižních Čechách jsou na turistický nápor připravení. "Nejhorší situace může nastat na Lipně a na Kvildě, kde by mohl být zvýšený počet osob. Kolegové z obvodních oddělení se tomu budou věnovat," uvedl mluvčí policie Jiří Matzner s tím, že muži zákona dohlédnou především na dodržování vládních opatření.

"Pochopitelně spolupracujeme i s provozovateli těch sportovních areálů a lyžařských center," dodal. Lidé, kteří chtějí vyrazit bruslit na jezera v jižní části Šumavy, by si to měli dvakrát rozmyslet. "Jednak mohou narušit biokulturu, ale také se mohou propadnout a ta jezera jsou hluboká, takže by je už nikdo nikdy nemusel najít," uzavřel Matzner.

Liberečtí policisté v Jizerských horách museli minulý víkend řešit především dopravní problémy. V horských oblastech dohlédnou i na dodržování protikoronavirových nařízení. "Posílíme výkon služby tak, abychom zde zamezili vzniku dopravních kolapsů, jaké jsme zažili před týdnem. Pozornost také samozřejmě zaměříme na dodržování platných vládních protiepidemických opatření" uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Příjezdy ke skiareálům hlídali minulý víkend policisté, byli překvapeni počtem návštěvníků. Podívejte se na reportáž TV Nova: