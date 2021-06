Češi skupují zájezdy jak o život. Jak to bude s last minute dovolenými?

Letní prázdniny začínají už za pár dní a s nimi i sezóna dovolených, hlavně u moře. Mezi cestovateli jsou už roky oblíbené last minute zájezdy, tedy ty kupované za výhodnější cenu těsně před datem odjezdu/odletu. Ale je to letos dobrá strategie, když stále platí řada omezení spojených s pandemií covidu-19? Tohle říkají zástupci velkých cestovek.

Čekání na druhou dávku očkování, neustále se měnící pravidla pro cestu k moři i pro návrat do Česka. To mohou být některé z důvodů, které mohou svádět k nákupu letošní letní dovolené u cestovní kanceláře na poslední chvíli.

"Z důvodu, že nejsou otevřeny úplně všechny hotely, předpokládáme, že se nebudou objevovat takové ty ultra last minute zájezdy, proto nedoporučujeme čekat úplně na poslední chvíli, hlavně rodinám s dětmi, tyto nabídky se totiž vyprodávají jako první," varoval na dotaz TN.cz mluvčí cestovní kanceláře Exim Tours Petr Kostka.

Zmínil také to, že pokračující pandemie může ovlivnit ceny zájezdů. Klíčová podle něj je poptávka po konkrétní destinaci či hotelu. "Celkově ale budou převažovat hotely, které se budou snažit klienty přitáhnout příznivou cenou," předvídá Kostka.

Cestovní kancelář přitom v poslední době prodává o 20 až 30 procent zájezdů víc než ve srovnatelném období roku 2019 který byl sám o sobě rekordní. Mluvčí Exim Tours to přisuzuje tomu, že Češi "už nechtějí přijít o letošní dovolenou u moře."

"Co se koupě na poslední chvíli týká, tak samozřejmě čím konkrétnější má zákazník představu a jasno o tom, kam, kdy a v jakém složení chce přesně jet, tím dříve je třeba vybírat, aby zájezd, který nejlépe odpovídá jeho požadavkům, nebyl později vyprodán," říká marketingový ředitel CK Alexandria Petr Šatný.

I on hovoří o obrovském nárůstu zájmu o zájezdy k moři, což je podle něj dáno i tím, že se pravidla pro cestování v poslední době uvolňují. "A výrazně zmírňují i pravidla pro návrat do ČR. I zde roste počet tzv. zelených zemí, z nichž se lze vracet za stejných podmínek jako před pandemií (Bulharsko, Baleárské ostrovy, Itálie)," vypočítal Šatný. Přesto doporučuje podmínky pečlivě sledovat, aby lidé například testy na covid neabsolvovali zbytečně. Radí také pohlídat si kvalitní cestovní pojištění, například právě i pro situace spojené s covidem-19.

Mluvčí Čedoku Eva Němečková upozornila, že výběr last minute zájezdů bude letos v létě nejspíš omezený. A navíc budou dražší než v jiných letech.

"S postupným proočkováním populace u nás i v zahraničí a s rozvolňováním zavedených opatření spojených s vycestováním a s návratem zpět do ČR, je zájem o letošní dovolenou v zahraničí opravdu velký. S ohledem na to evidujeme trojnásobné počty rezervací zájezdů oproti roku 2019. Při tak velkém zájmu očekáváme, že letos budou počty last minute zájezdů omezené. Jejich ceny budou vyšší, než tomu bylo v předchozích letech," shrnula Němečková.

