Češi uvízlí v cizině popsali beznaděj: Dochází nám peníze, chybí nám léky!

Na TV Nova se se svou beznadějnou situací obrátil pan Josef (68), který se svou partnerkou Hanou (63) uvízl na La Palmě na Kanaráských ostrovech, kde od listopadu trávili dovolenou. Spolu s nimi tam pobýval i jejich přítel pan Jaroslav (90), který prodělal mozkovou příhodu. Aby na ostrově ve špatném stavu nebyl odkázán jen sám na sebe, zůstali tam všichni tři s tím, že domů poletí později.

K tomu ale nakonec nedostali příležitost. Během jejich pobytu vypukla pandemie koronaviru a státy, včetně Česka, začaly uzavírat své hranice před okolním světem a omezovat dopravu. Kdy se senioři budou moct vrátit domů, to nevědí. Odpadly jim už tři lety. Poslední z nich se měl uskutečnit začátkem května, ten ale nakonec společnost Smartwings musela ve čtvrtek také zrušit.

Velkým problémem pro začínají být především peníze. "Musíme dál platit drahé byty a jako normální důchodci už na to brzy nebudeme mít," řekl pan Josef. Přestože není jejich vina, že uvízli v zahraničí, není nikdo, kdo by jim mohl finančně pomoci.

"Finanční pomoc občanům bohužel poskytnout nemůžeme," řekla mluvčí ministerstva zahraničních věcí Zuzana Štíchová. Dodala, že resort může kontaktovat rodiny uvízlých Čechů, aby jim poslaly peníze přes bankovní účet. Nejen nedostatek peněz trápí pana Josefa a jeho společníky. "Všem nám chybí potřebné léky," svěřil se.

Hlavní pomocí, kterou ministerstvo českým občanům v zahraničí poskytlo, byla repatriace. V rámci repatriačního programu, do kterého stát investoval přes sto milionů korun, bylo domů dopraveno více než pět tisíc Čechů. Zhruba 180 dalších však repatriační lety z různých důvodů a překážek nestihlo a zůstali v cizině uvěznění. To je případ i skupiny seniorů na Kanárských ostrovech.

"Repatriační let z Tenerife se uskutečnil minulý měsíc. Nemohli jsme ho ale využít, protože vše proběhlo velmi rychle a přepravit se z ostrova na ostrov nešlo stihnout," postěžoval si pan Josef. O evakuačním letu se prý dozvěděl od svého kamaráda, nikoliv od úřadů. Repatriační program ministerstva zahraničí 14. dubna skončil, žádná další letadla už stát pro své občany posílat nebude.

"Těch 180 lidí pobývá v různých destinacích, většinou se jedná o skupinky o maximálně deseti lidech. Z organizačních a finančních důvodů pro každou z nich nemůže ministerstvo vypravovat letadlo," uvedla Štíchová. Na holičkách je ale nechat nechce. Zajistí jim návrat v rámci evakuačních letů jiných států.

Kdy to bude, to zatím není jisté. Podle Štíchové se ministerstvo pokusí dostat Čechy do evakuačních letů jiných států co nejdřív. Situaci podle ní komplikuje i fakt, že někteří lidé v zahraničí přišli do kontaktu s někým infikovaným a musí tak být v povinné 14denní karanténě. V některých státech je tato doba dokonce delší, například v Peru.

Evropská státy postupně uvolňují opatření proti koronaviru. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: