Češi už před Vánoci moc nepečou, více spoléhají na kupované cukroví!

Vanilkové rohlíčky, perníčky nebo kokosky. Ačkoli do Vánoc zbývá více než měsíc, pekaři už mají napilno. "V tomhle roce je to úplně extrémní, kdy lidi asi nemají čas nebo to už ani neumí. Objednávky opravdu rostou," zhodnotil majitel pekařství Richard Kabát.



Zájem o vánoční cukroví je takový, že mnohé pekárny a cukrárny už ani nepřijímají další objednávky. Na tom, že koupě hotového vánočního cukroví zažívá boom, se shodují i obchodní řetězce. "Zákazníci čím dál více nakupují hotové výrobky, letos máme o deset procent více máslového cukroví," prohlásila mluvčí Globusu Rita Gabrielová.



"V minulém roce jsme doručovali až 600 krabic denně, letos očekáváme, že poptávka poroste až dvojnásobně," odhadl zástupce internetového obchodu Rohlík Jiří Uhlíř.

Za cukroví bez vlastní práce si lidé rádi připlatí. Meziročně stoupla cena o 120 korun za kilo. "Tento rok extrémně stoupla cena práce, cena za kilo roste od deseti do patnácti procent každý rok," doplnil Kabát.



Podle ekonomů vyjde hospodyňky levněji upéct si cukroví vlastnoručně. "Když to kupujeme v obchodě, tak platíme dopravu, ale také práci cukráře," vysvětlil ekonom Lukáš Kovanda.



Obchodní řetězce i soukromé pekárny nabízí nespočet variant. Nejčastěji lidé volají po mixu několika druhů. "Mix vychází na 800 korun za kilogram," řekl Kabát.



V nabídce jsou ale také krabičky pouze s jedním druhem. Redaktorka televize Nova pro srovnání vybrala linecké cukroví. Za nákup ingrediencí v obchodě dala 80 korun. Za krabičku s 300 gramy lineckého na objednávku by zaplatila 169 korun a v obchodě 90.