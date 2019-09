Češi v zahraničí utrácí stovky milionů! Podívejte se, kde necháme nejvíc

Nejvíce peněz ze všech zahraničních destinací utratí Češi v Německu. Vede v sedmi měsících z dvanácti - od dubna do června a poté od září až do konce roku. Vyplývá to z analýzy projektu Evropa v datech, která byla založena na statistikách České spořitelny (ČS).

V Německu Češi nakupují především potraviny a oblečení, před Vánoci také dárky a různé zimní dekorace. "Nejvyšší útraty tam totiž Češi nechávají v prosinci, vyplývá z údajů ČS. Během posledního měsíce loňského roku to například bylo více než 157,5 milionu korun," uvedl mluvčí projektu Roman Macháček.

Naopak v létě čeští turisté utrácejí hlavně v Chorvatsku a na Slovensku. V červenci klienti zmíněné banky zaplatili kartou nebo vybrali z bankomatu v Chorvatsku přes 215 milionů korun. Nejvíce peněz tam nechávají rodiny s dětmi, naopak nejméně senioři, které ale nelimituje prázdninová sezona.

V srpnu míří nejvíce zákazníků na Slovensko. V útratách vedou především ubytování, potraviny a pohonné hmoty. Do statistiky ale mohou zasahovat také Slováci, kteří žijí v Česku, proto si u nás také zřídili účet. Ti v létě často navštěvují příbuzné ve své domovině.

Na začátku roku a především v období jarních prázdnin zaznamenala banka nejvíce zahraničních plateb z Rakouska a Itálie, kam v tomto období vyrážejí hlavně lyžaři. V obou zemích dávají Češi nejvíce peněz za ubytování.

Co se týče mimoevropských destinací, jsou na prvním místě Spojené státy americké - mezi singles, rodinami s dětmi a důchodci. V lednu a v únoru poskočí v žebříčku Thajsko, na jaře a na podzim utrácí Češi zase ve Spojených arabských emirátech.

Na dovolené do zahraničí se vydali i čeští politici. Podívejte se, kam vyrazili: