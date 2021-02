Češi ve velkém míří do Polska! Jezdí tam nakupovat, lyžovat i do hospod

Česko-polské hranice jsou volně průjezdné, a to i přes to, že se od včerejška zpřísnily podmínky pro cestování.





"Policisté provádějí kontroly na dodržování pravidel i nadále namátkově, a to na základě přijatých oznámení nebo i vlastních poznatků," uvedla mluvčí policie Zlatuše Viačková.





Cesty za hranice bez následných povinných testů jsou stále umožněny pouze v případě, že nepřekročí 12 hodin. Pokud se ale vašemu sousedovi bude zdát, že vaše návštěva Polska trvala déle, může vás to přijít pěkně draho.





Boty nebo zimní bundu si v Česku už od prosince nelze vyzkoušet. Auta s registračními značkami z Brna, Ostravy i Prahy tak zaplnila polská parkoviště před obchodními domy. Na české zákazníky se už připravili i místní prodejci a mají cedule v češtině.



"V tuto chvíli by veškerá opatření měla být znovu posouzena. Já si myslím, že už to není na úrovni, že je potřeba stále zpřísňovat, je to na úrovni toho, že bychom některá opatření měli v podstatě uvolnit a ta která zůstanou by měla být dodržována. Jinak to nemá smysl," myslí si exministr zdravotnictví Roman Prymula.





V Polsku se od 12. února otevírají hotely, kina nebo divadla. Rozvolňování zatím neplatí pro hospody a restaurace, přesto si za hranice vyrazila řada Čechů na oběd. Rebelující restaurace přestávají být v Polsku výjimečné. Jak polští, tak čeští hosté si to pochvalují.

"U nás už se nedá normálně žít, když přijedete za hranice tady do Polska vidíte, že žádná rouška nic, můžete si normálně sednout na oběd, paráda, takhle by to mělo být i u nás," tvrdí někteří.





Poláci se bez vládního požehnání rozhodli rozvolnit dříve i lyžařská střediska. Legislativa jim umožňuje nabízet lyžařské kurzy pro registrované sportovce. Lyžaři tak vyplní formulář a můžou na vlek.