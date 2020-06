Češi víc spoří, šestina domácností ale nemá skoro žádnou rezervu! GRAFY

Ministerstvo financí si na začátku letošního roku nechalo zpracovat velký průzkum finanční gramotnosti Čechů. Z první várky výsledků vyplývá mimo jiné to, že i když si v poslední době více spoříme, tak poměrně velké část domácností by po výpadku příjmů dlouho nevydržela.

"Domácí rozpočet je základním nástrojem ochrany před problémy s dluhy. Pokud si uspořádáme své finance, získáme lepší přehled o příjmech a výdajích. To nám pomůže lépe hospodařit a plánovat do budoucnosti - ať už koupi auta nebo zabezpečení v důchodu," píše na webu ministerstvo.

Přesto více než polovina domácností (57 %) podle průzkumu takový rozpočet nemá. A to především proto, že jim to připadá z různých důvodů zbytečné (v 58 % případů), nechce se jim (19 % případů), nebo je to vůbec nenapadlo (v 10 % případů).

Většina domácností si nesestavuje rozpočet



"Rozpočet sestavují ženy, lidé starší 60 let, a osoby chovající se ekonomicky velmi zodpovědně. Rozpočet naopak zpravidla nesestavují muži, lidé pod 30 let, vícečlenné domácnosti a lidé s nízkou mírou ekonomické zodpovědnosti," přibližuje resort výsledky zkoumání.

Pokud jde o takzvanou finanční rezervu, která může být jakýmsi polštářem třeba v případě ztráty práce nebo náhlého nečekaného výdaje (rozbité auto nebo lednice), tak se ukazuje, že Češi za uplynulých pět let více přišli na chuť spořícím účtům na úkor těch běžných.

"64 % domácností si (obdobně jako v roce 2015) vytvářelo rezervu pro případ ztráty příjmu. V 31 % využívaly spořicí a ve 28 % případů běžný účet. Je pozitivní, že se od roku 2010 obrátil trend ve prospěch účtů spořicích," těší ministerstvo financí.

Více Čechů zvládne neočekávaný výdaj, aniž by si museli půjčit:

Dvě třetiny lidí (68 %), kteří si rezervu nedělají, k tomu nutí jejich nízký příjem. Od roku 2015 přibylo Čechů, kteří by dokázali zvládnout měsíční finanční "půst", aniž by si museli půjčit - z 55 na 62 procent. "73 % lidí na začátku roku 2020 mohlo zaplatit neočekávaný výdaj ve výši 11 200 korun bez nutnosti půjčit si, což je o 10 procentních bodů víc než před 10 lety," ukázal také průzkum.

Na začátku roku 2020 byla schopna polovina domácností pokrýt životní náklady při ztrátě hlavního zdroje příjmu po dobu delší než 3 měsíce, 27 % domácností déle než šest měsíců. Naopak 16 % lidí by s penězi nevyšlo ani jeden měsíc.

Jak dlouho domácnosti vyžijí, když ztratí hlavní zdroj příjmu:



"V předešlých letech byly výsledky obdobné, postupně pouze roste kategorie domácností, které by pokryly delší než šestiměsíční výpadek, a to z 22 % v roce 2010 až na 27 % v roce 2020," popisuje příznivý trend ministerstvo.