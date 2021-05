Češi vyrazili na nákupy do Polska i Německa. Musí ale splnit podmínky

Češi se díky rozvolnění zase vracejí k nákupům v zahraničí. A nejjednoduší je to pro ně v Německu, kde se může do vybraných obchodů bez omezení. Domů se ale pak musí vrátit nejpozději do 12 hodin od překročení hranice. Cenami láká také Polsko. I to má 12hodinový limit na návrat, ale k tomu ještě podmínku platného negativního testu.