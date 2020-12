Češi vzali na poslední chvíli hospody útokem. Silvestr slaví předčasně

I když je konec letošního roku až za dva týdny, v některých restauracích v Praze to ve čtvrtek navečer vypadalo, že už se tu slaví Silvestr. Od pátku totiž hospody znovu smějí fungovat jen přes výdejní okénka. A i když zatím nouzový stav platí jen do 23. prosince, je možné, že už se letos restaurace neotevřou.

A řada Čechů se tak nejspíš rozhodla, že oslavy příchodu roku 2021 zahájí raději už teď, když vláda dala výjimku z nočního zákazu vycházení jen půlnočním mším a silvestrovským oslavám ne.

Štáb TV Nova měl tak ve čtvrtek co dělat, aby našel lokál, kde je ještě volno. "Obešli jsme asi čtyři nebo pět restaurací, kde nám řekli, že bez rezervace nemáme šanci. Nakonec nás vmáčkli k malému stolečku u kuchyně," popsala po 19. hodině reportérka, jak moc se Češi rozhodli využít toho, že mají hospody ještě otevřeno. I když jen s omezenou kapacitou a pouze do osmi večer.

Atmosféru popsala jako bujarou, lidé si podle ní dávají panáky podobně jako na Silvestra, smějí se a baví. A i když je možná poslední den, kdy se letos Češi podívají i do interiéru hospod, minimálně pražská policie zůstává v klidu.

"Žádnou speciální kontrolní akci neděláme, vše je v rámci běžného výkonu služby. Případná oznámení samozřejmě prověříme," uvedla na dotaz TN.cz pražská policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Kamera TV Nova se vydala ve čtvrtek večer i do brněnských ulic. Jak to vypadalo v moravské metropoli, do článku doplníme.