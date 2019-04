Češi zákaz zvířat v cirkusech nechtějí. Mají se tam dobře, tvrdí

Zvířata v cirkusech jsou v poslední době hodně diskutovaným tématem. Průzkum ukázal, že většina Čechů překvapivě o zákaz jejich vystupování nestojí. Převládá mezi nimi názor, že se zvířata mají dobře, týraná nejsou a bez nich by cirkus neměl smysl.

Nejen v českém prostředí se neustále vedou diskuze o tom, zda jsou vystoupení zvířat v cirkusech v pořádku, anebo se jedná o týrání. S aktuálně chystanou novelou zákona o ochraně zvířat tyto debaty nabírají na síle.

Agentura STEM/MARK proto provedla průzkum, jak se k této problematice staví Češi. A výsledky dopadly překvapivě - většina z nich o zákaz nestojí. Šest lidí z deseti si myslí, že zvířata jsou podstatou cirkusů a neměla by být z jejich programu vyloučena. Čtyřicet procent by dokonce do cirkusu, kde zvířata nejsou, vůbec nešlo.

Obecně mezi Čechy převládá názor, že se zvířata mají v cirkusech dobře a nejsou týrána. Dvě třetiny lidí si myslí, že některá z nich by v přirozeném prostředí ani nepřežila. Ještě víc jsou pak přesvědčeni o tom, že krotitelé mají svá zvířata rádi a starají se o ně dobře.

Podle většiny lidí by v cirkuse měli být koně, poníci, kočkovité šelmy a sloni. Všichni se ale vesměs shodují na tom, že zacházení se zvířaty by mělo podléhat přísné kontrole. Výzkum zároveň ukázal, že nejčastěji jsou proti zvířatům v cirkusech lidé mladší 30 let a převážně ženy.

Zatímco Česko je ještě na vážkách, Slovensko už má jasno. Tamní ministerstvo zemědělství v těchto dnech přichází s přihláškou, která specifikuje, která zvířata už nebudou moct být součástí vystoupení. "Jsou to zvířata v čeledi slonovití, medvědovití, kočkovití, žirafovití a delfínovití," uvedl mluvčí ministerstva Michal Feik.

Podívejte se na reportáž o tom, čím argumentují ochránci zvířat proti drezuře zvířat v cirkusech: