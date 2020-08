Češi zbytečně hromadí léky, minulý rok jich měli doma za 505 milionů

V České republice roste množství nevyužitých léčiv, které se zbytečně hromadí v domácnostech. Na přelomu let 2019 a 2019 jich měli doma lidé zhruba za 505 milionů korun. S informací přišel Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Objem léčiv přitom rok od roku stoupá. Jen v roce 2018 odevzdali lidé v lékárnách nepoužitelná léčiva za 3,3, miliardy koroun, což je podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) čtyřnásobně více, než tomu bylo před deseti lety.

"Bohužel je zřejmé, že plýtváme léky. Léčiv je v domácnostech opravdu hodně. Jsou mezi nimi ta exspirovaná nebo otevřená, ale dále nevyužitá, protože lidé už třeba nevědí, na co dané léky jsou, na co jim je pan doktor předepsal," informuje ředitelka Státního ústava pro kontrolu léčiv Irena Storová

Jediným správným způsobem likvidace léčiv je vrácení do lékárny, kam si pro ně poté jezdí specializované firmy. Počet odevzdaných léčiv sice roste, stále se ale najdou tací, kteří vyhazují léčiva do popelnic spolu s běžným odpadem, splachují do WC, případně odevzdávají ve sběrných dvorech, což je špatně.

"Zajímavý je fakt, že více nespotřebovaných a neužívaných léčiv je těch na předpis,“ dodává Storová.

Z výsledků SÚKL vyplývá, že lidé doma nejčastěji skladují léky na bolest obsahující paracetamol a ibuprofen. Češi také často chybují při skladování léků, které většinou uchovávají někde v krabicích ve skříni. Přitom podmínky skladování jsou u každého léku různé, člověk by si měl tedy nejdříve přečíst informaci v příbalovém letáku.

"Bohužel mnoho lidí neskladuje léky správně. Přitom správné skladování léčivých přípravků zaručuje, aby byla po dobu jejich použitelnosti zachována kvalita, účinnost a bezpečnost. Podmínky skladování mohou být různé. Informaci, jak lék uchovávat, lze nalézt v příbalové informaci a na obalu léku," říká dále Storová.