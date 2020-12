Češi žijí stále déle. Musíme posunout odchod do důchodu, tvrdí socioložka

Češi si stáří často spojují s nemocemi, osamělostí nebo chátráním. Podle socioložky Martiny Rašticové z brněnské Mendelovy univerzity je to ale nesmysl. Vyšší věk považuje za výdobytek vyspělé společnosti a zejména firmy by se ho měly naučit využívat. Připojila i svou představu, nevyhnutelné je prý posunutí odchodu do důchodu.

Český pracovní trh se vypořádává se stárnutím populace. Počet lidí starších 65 let roste, těch v produktivním věku od 15 do 64 let ale ubývá. Socioložka Martina Rašticová z Ústavu práva a humanitních věd Mendelovy univerzity se domnívá, že to není hrozba, ale pozitivní změna.

"Kolem stáří a stárnutí populace se vede spíše negativní diskurs, ale domnívám se, že ve vyspělých zemích se začíná plnit sen mnoha generací v minulosti. Tedy, aby se lidský život prodloužil a mohli jsme ve zdraví a důstojných podmínkách žít společně se třemi nebo více generacemi naši předků či potomků," uvedla Rašticová.

Přinejmenším dalších 20 let má lidí v produktivním věku nadále ubývat a seniorů přibývat. Zaměstnavatelé by to podle Rašticové měli využít ve svůj prospěch. Nevyhnutelné je prý také posunutí věku odchodo důchodu. Ten momentálně činí 65 let.

Anketa Souhlasíte s nápadem posunout věk odchodu do důchodu? Ano, když se žije déle, mělo by se déle i pracovat 0 0 hlasů Ne, už současných 65 let je až příliš pozdě 100 16 hlasů Je mi to jedno 0 0 hlasů Hlasovalo 16 lidí.

"Zůstat v práci je dobré jak pro lidi, tak pro systém. Nechceme to však paušalizovat, protože není možné dělat fyzicky náročnou práci 50 let. Aby lidé dělali práci přiměřenou jejich věku, schopnostem a možnostem, začínají firmy aplikovat principy tzv. age managementu, tedy manažerského přístupu, který se věnuje především problematice zaměstnávání lidí nad 50 let," pokračovala.

Age management spočívá v tom, že firmy se svými zaměstnanci pravidelně probírají, kam se chtějí v profesním životě v nadcházejících letech ubírat. Přemýšlet o tom by měli už jako čtyřicátníci, aby pak ani jedna ze stran nebyla v šoku. "Dávno již neplatí, že nové nápady a kreativní řešení problémů přináší jen třicetiletý muž. Naopak, velmi přínosní mohou být dobře motivovaní padesátníci s mnohaletou zkušeností," upozornila socioložka.

Podle ní je ale nutné věnovat se nejenom pracovním příležitostem pro starší, ale i rostoucím sociálním rozdílům mezi lidmi v důchodu. Vyššího věku bez zdravotních potíží se častěji dožívají bohatší lidé. U některých společenských skupin se však průměrný věk dožití snižuje. Česko na rozdíl od některých západních zemí markantnější rozdíly zatím nezaznamenává.

"U nás se mají staří lidé stále poměrně dobře. Mají k dispozici skvělé zdravotnictví, většina netrpí existenční nouzí, největší jejich problém je osamělost," uzavřela Rašticová.

V posledních letech stoupá i průměrný věk záchranářů, mladí se do této profese příliš nehrnou. Více v reportáži TV Nova: