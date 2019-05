Lidé jsou prasata! V Krkonoších nechali tři tuny odpadků

V pátek a v sobotu probíhala na turistických cestách v Krkonoších akce Správy KRNAPU, které se zúčastnily tři stovky pracovníků včetně dobrovolníků. Akce nesla název Čisté Krkonoše a jejím cílem bylo vysbírat pohozené odpadky, které se v přírodě objevily po zimě.

"Akce Čisté Krkonoše je součástí přeshraničního projektu Partner Krkonošského národního parku. Prakticky v jeden čas vyrazí pracovníci obou správ národních parků a veřejnost na obou stranách hranice. Výsledek je pak evidentní," uvedl před akcí ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

Po dvou dnech byly nalezeny až tři tuny odpadků. Podle KRNAPU to není nic neobvyklého. "Pohozené odpadky jsou jeden ze zlozvyků člověka jako hosta v přírodě: Zatímco přinést si občerstvení do hor není problém, odnést prázdné obaly s sebou někteří návštěvníci za samozřejmost nepovažují," napsal KRNAP na svém facebooku.

Přitom odpadky se v přírodě rozkládají velmi pomalu. V horách ještě více než jinde je důležité si odnést to, co do přírody přineseme. "Například papírový kapesníček se rozkládá v horských podmínkách až 2 měsíce, obyčejný ohryzek 16 dní, igelitová taška 25 let, PET lahev 100 let a skleněná láhev tisíce let (nebo možná nikdy)," informoval národní park na svém webu. Posbírané odpadky budou odvezeny do místní skládky.