Češi zrekonstruovali slavný záběr. Obarvené Einsteinovo zatmění uchvátilo svět

Na snímku, který původně vznikl přes 102 lety během zatmění Slunce 29. května 1919, je velmi dobře vidět tmavý měsíční disk, který zakrývá Slunce. Díky tomu je vidět slabá strukturovaná sluneční korona.

"Její struktura byla poměrně komplikovaná – zatmění proběhlo zhruba 2 roky po maximu slunečního cyklu číslo 15, takže lze vidět četné magnetické smyčky, ale také rozeznat sluneční magnetické póly (vlevo nahoře, vpravo dole) a dlouhé rovníkové koronální paprsky. Nejúchvatnější je ale narůžovělá protuberance – oblak chladnějšího plazmatu vznášejícího se nad slunečním povrchem. Takto obří protuberance je během úplného zatmění Slunce velmi vzácným jevem a pravděpodobně jde o tu největší, jaká kdy byla během slunečního zatmění fotograficky zachycena," popsal spoluautor fotografie Obarvené Einsteinovo zatmění.

Původní snímek vznikl před 102 lety, v té době neměli vědci k dispozici digitální fotoaparáty ani družice a další věci, které by jim usnadnily celý proces. Dlouhou cestu do totalitního pásu zatmění k zachycení tohoto úkazu se vypravily dvě expedice a obě byly úspěšné i přes to, že panovala poměrně hustá oblačnost. Událost členové expedic zaznamenali na fotografické desky.

Výsledky byly skutečně znamenité a zajistily uznání členům expedice i samotnému Albertu Einsteinovi. "Hvězdy obklopující Slunce během zatmění byly dostatečně jasné, aby se daly porovnat s jejich polohami na deskách pořízených později – když se Slunce mezi nimi nenacházelo. Ukázalo se, že jejich poloha je skutečně až o 1,75 obloukové vteřiny odchýlena díky gravitaci Slunce. Výsledky postupně obletěly celý svět, stejně jako obrázky samotného zatmění pořízené na ony skleněné desky," doplnil Horálek.

Originální desky se bohužel ztratily, naštěstí existovaly kopie. Jednu kopii získala observatoř Landessternwarte Heidelberg-Königstuhl, která ji také digitalizovala. Právě tam začíná příběh Obarveného Einsteinova zatmění.

Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě ve spolupráci s Evropskou jižní observatoří získal digitalizovanou kopii původní desky v nejvyšší možné kvalitě. Fotografii bylo nutné upravit, aby vymizely některé artefakty a jiné naopak vynikly.

"Výsledek byl poté zpracován sofistikovaným programem NAFE profesora Miloslava Druckmüllera z Vysokého učení technického v Brně. Program umí pomocí tzv. Fourierovy transformace zvýraznit i jemné detaily ve strukturách jinak spíše rozmazaných snímků, díky čemuž bylo možné získat ještě pěknější detaily ve sluneční koroně, ale hlavně v protuberanci, která se tehdy během zatmění ukázala," vysvětlil Horálek.

Ten následně ze známých barevných vlastností dokázal rekonstruovat barevnost celého obrázku, který byl doposud dostupný jen černobíle. Lidem se tak ukazuje zcela poprvé v historii lidstva slavné Einsteinovo zatmění v barvách a jemných detailech.