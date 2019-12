Češka (23) prožívala peklo v Itálii. Věznil ji a zneužíval žadatel o azyl

Třiadvacetiletá Češka podle policie v Itálii prožívala deset dnů hrůzy. Ve městě Padova ji měl věznit a sexuálně zneužívat šestadvacetiletý žadatel o azyl z Nigérie. Mladá žena se s mužem seznámila na facebooku. Do Itálie ji nalákal na žádost o ruku.

Šestadvacetiletý Nigérijec vystupoval na sociálních sítích pod jménem Peter Chiebuka. Románek přes sociální sítě podle deníku Corriere Del Veneto trval přes rok. Češka přijela do Padova, kde se měla se svým nápadníkem setkat. Internetový románek se ale brzy proměnil v noční můru – muž začal být agresivní.

Mladou ženu uvěznil v malém bytě, kde ji měl sexuálně zneužívat. Na své oběti prý nešetřil ani násilím. Češka policii popsala, že ji opakovaně mlátil pěstmi a fackoval. Dokonce jí ukradl 50 tisíc korun. Po deseti dnech utrpění se jí podařilo přivolat pomoc. Přes aplikaci WhatsApp kontaktovala kamaráda, který okamžitě zavolal policii.

Italská policie do bytu vtrhla a mladou ženu zachránila. Záchranná služba Češku převezla do nemocnice a policie Nigérijce zase do policejní cely. Případ si převzali kriminalisté, kteří celý případ vyšetřují. Nigérijec navíc v bytě nežil sám – všemu zřejmě přihlíželi další dva muži.

Dívka zatím nepožádala o pomoc Ministerstvo zahraničních věcí. "Náš generální konzultant v Miláně případ sleduje. Pracovníci byli v kontaktu s místní policií," řekla TN.cz mluvčí ministerstva Zuzana Štíchová.