Česká armáda hledí do budoucnosti. Chce mít "bezpilotní" prapor

Bojové stroje, které nepotřebují, aby v nich seděl živý člověk, jsou revolucí ve vedení války. Česká republika zařadí do své armády bezpilotní letouny v budoucnu v mnohem větším rozsahu než doposud.

"Máme jednotku nasazenou v Afghánistánu a samozřejmě od 1. ledna vznikne prapor bezpilotních vzdušných prostředků," říká ministr obrany Lubomír Metnar.

Jednat se bude patrně o stovky vojáků a desítky strojů. Už nyní funguje v průzkumném praporu z Prostějova rota, která si například v srpnu vyzkoušela americký bezpilotní systém Puma 3.

Puma dokáže létat až dvě a půl hodiny v okruhu dvaceti kilometrů od svého operátora. Průzkum ale není to jediné, co bude armáda od dronů v budoucnu vyžadovat. Do své výbavy zařadí i stroje určené k boji.

Nejpoužívanějším bojovým dronem je v současnosti americký Reaper, který dokáže nést protitankové střely nebo laserem naváděné bomby.

"Naposledy jsem při akci hlídala naše vojáky a při průzkumu okolí jsem objevila muže, který na ně čekal a měl něco schovaného pod dekou. Upozornila jsem na něj a díky tomu se mohli připravit na jeho útok," vypráví operátora bezpilotního letounu.

Bojové drony by se do české armády mohly zařadit už za tři roky. Celkově se ve světě používá na 170 typů bezpilotních strojů a ve vojenských misích jich létá oficiálně přes 21 tisíc. Reálný počet bude mnohem vyšší. Některé drony se vejdou vojákovi do ruky, jiné mohou monitorovat obrovské oblasti.



Například letoun Global Hawk, který během průzkumné mise dokáže zmapovat 100 000 kilometrů čtverečních denně. NATO na začátku tohoto roku obdrželo první z pěti těchto letounů. Má dolet přes 20 tisíc kilometrů.