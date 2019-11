Česká armáda pokračuje ve velkém přezbrojení! Bude velet misi v Mali

Česká armáda bude příští rok poprvé v historii velet zahraniční misi v Mali. Česko má v zemi asi 120 vojáků, kteří zajišťují ostrahu velitelství a výcvikové základny. Ve středu to oznámili prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš a ministr obrany na velitelském shromáždění, kde armáda odhalila své plány na rok 2020.

Nová pásová bojová vozidla pěchoty, takzvaná bévépéčka, nebo bezpilotní letouny. Armáda bude v příštím roce pokračovat v největším přezbrojování vojska v historii.



Armádu čeká příští rok podpis největšího kontraktu. A to na dodávku víceúčelových amerických vrtulníků Venom a Viper. "Třicet let po revoluci máme stále ruské vrtulníky i ruské radary," řekl český premiér Andrej Babiš (ANO).



Sovětské vrtulníky by ale podle premiéra neměly jít rovnou do šrotu. Dva by prý mohla využít protiteroristická jednotka policie. "Tím bychom i ušetřili, protože každý vrtulník stojí miliardu," vysvětlil Babiš.



Armáda se chce příští rok zaměřit také na nábor nových vojáků. Přestože vojsko začalo po 14 letech omlazovat, jeho průměrné stáří je alarmující. Univerzitě obrany, která vychovává budoucí vojáky, navíc chybí oproti plánu polovina studentů. Podívejte se na reportáž:



Nákupy techniky a zbraní ze zahraničí ale paradoxně prezident i premiér kritizují. Podle nich by měl mít český zbrojařský průmysl na modernizaci armády alespoň 30procentní podíl. "Dřívější Československo mělo velkou tradici ve skvělém obranném průmyslu a nebylo by dobré, abychom tuto tradici opouštěli," prohlásil Miloš Zeman.



České vojsko bude dál působit v boji proti terorismu v Afghánistánu nebo v rámci předsunuté přítomnosti v Pobaltí. Poprvé v historii se ale armáda ujme na půl roku také velení unijní mise v Mali, kde Češi působí od roku 2013.