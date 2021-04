Česká armáda potřebuje přezbrojit! Dodavatelské firmy ale zdražily

Děla, protiletadlové rakety nebo bojová vozidla pěchoty. Česká armáda potřebuje přezbrojit. Některé houfnice či rakety, které hlídají například jaderné elektrárny, vyrobili ještě v Sovětském svazu.



"Je to systém, který je starý a už dávno překonaný. Parametry nedosahují potřebných výšek a schopností bránit naše vojska a zemi. Bohužel rakety jsou původní, o kterých už dnes můžeme mít pochybnosti,“ řekl bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Jiří Šedivý.



Samohybná houfnice Dana byla výkonná v 80. letech, kdy vznikla. Dnes už standardům NATO neodpovídá. Nahradit Dany by mělo 52 houfnic Ceasar. "My teď máme děla stará 40 let, dostřelí polovinu toho, co moderní děla. Navíc munici v nich NATO vůbec nepoužívá,“ tvrdí mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.



Jednání o tendru ale narazila na zásadní problém. Jak francouzská zbrojařská společnost Nexter, tak izraelský Rafael, který má zájem o dodávku protiletadlových raketových kompletů Shorad, přišly s nečekaným navýšením ceny za dodávky techniky.



"Ano. Obě tyto nabídky jsou oproti předpokládané hodnotě až o 50 % vyšší. Nejsou to konečné nabídky. Příští týden budeme mít velmi intenzivní jednání, abychom se přiblížili předpokládané hodnotě této zakázky,“ doplnil náměstek ministerstva obrany Lubor Koudelka.



Na výsledek středečního jednání reagoval také ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Ten by rád, aby se na rozvoji armády podílely více české firmy. "Pro nás je nejideálnější varianta, abychom vyráběli, dodávali a zaměstnávali naše lidi. Abychom poté mohli produkty exportovat,“ míní Havlíček.



Ještě letos chce ministerstvo obrany rozhodnout o tom, od koho koupí 210 BVP (bojová vozidla pěchoty) za více než 50 miliard korun. Aktuálně je vojáci testují. Ve hře jsou firmy ze Španělska, Německa a Švédska.