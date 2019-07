Čeští vojáci stárnou, mladí se do armády nehrnou! PŘEHLED

Českému vojákovi je dnes v průměru 37 let, jsme tak na druhém místě. Nejstarší armáda je v Belgii, kde je vojákům průměrně 40 let. Naopak nejlépe na tom je francouzská a americká armáda, kde je průměrný věk 25 až 30 let. Česká armáda se proto rozhodla jednat a přilákat do svých řad několik nových zájemců. "Je to zapříčiněno hlavně tím, že před deseti lety jsme skoro zastavili nábor, mladí lidé vůbec nepřicházeli a armáda stárla,“ vysvětlila důvod stárnutí vojáků generálka Lenka Šmerdová.

Vsadila proto na virtuální prostředí sociálních sítích, kde se pohybují ve velkém především náctiletí, tedy dnešní generace Z. Na ty především je kampaň zaměřena. "Je nám jasné, že v oblasti rekrutace se musíme posunout do mobilních aplikací, sociálních sítí a bublin a musíme být aktivnější v internetovém prostoru,“ řekl generál Aleš Opata. Ten i dříve avizoval, že armáda s nedostatkem mladých lidí ve svých řadách problém v budoucnu rozhodně mít bude.

Nábor skrze internet se podle vyjádření armádě vyplatil a sklidil úspěch. Podle vyjádření generálky Šmerdové už jen za letošní rok mělo o práci v armádě zájem více jak 1 200 lidí, za minulý rok se k armádě hlásilo pouze 600 lidí. I přes tento výsledek armáda zdůrazňuje, že je citelně znát úbytek lidí na pracovním trhu.

Do armády se hlásí mladí lidé, ale čím dál více i straší, kterým už je padesát a více let. "Mezi těmi staršími nabíráme výjimečně, pokud jde o specialisty, jako jsou kaplani, hasiči nebo řidiči,“ dodala Šmerdová.

Aktuálně česká armáda disponuje s počtem 25 000 vojáků, ale do svých řad by v následujících sedmi letech chtěla narekrutovat více jak 5 000 vojáků. Jak moc je to splnitelné se těžko odhaduje, ročně totiž do důchodu nebo do záloh odejde téměř tisícovka lidí.

Dalším důvodem, proč je v řadách armády málo nováčků, jsou také náročné fyzické a psychologické testy, které úspěšně ukončí jen málo zájemců.