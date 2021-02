Česká hospodská jabloň bojuje o titul Evropský strom roku! Podpořte ji

Vítězem ankety Strom roku 2020 se stala Jabloň u Lidmanů z Náchodska. Loni to bylo poprvé v historii této ankety, co vyhrál ovocný strom. Teď se tato statečná jabloň utká v náročnějším souboji. Snaží se probojovat do čela ankety Evropský strom roku 2021! A podpořit ji můžete i vy!