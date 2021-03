Česká florbalistka pracuje pro výrobce vakcín: Žádné protekční nám nedali

Kdo by nechtěl být nejlepší v tom, co dělá. Právě to se povedlo české rodačce Elišce Krupnové, která se věnuje florbalu. Švédským prestižním časopisem Innebandymagazinet byla zvolena nejlepší světovou hráčkou za rok 2020.



"Už se to naštěstí uklidnilo. Ta zpráva vyšla před Vánoci a byl to velký boom. Nečekala jsem to a úplně mi to změnilo svátky. Na prvních zápasech v lednu jsem byla nervózní, ale už je to lepší,“ popsala své pocity Eliška.



I když pravidelně trénuje a odehrává jeden zápas za druhým, vede Eliška ve Švédsku normální život a kromě florbalu chodí také do práce. Pracuje ve společnosti AstraZeneca, která vyvinula jednu z vakcín proti koronaviru.



Přestože nejlepší florbalistka světa pracuje přímo u "zdroje“, vakcínu ještě nedostala. "Jako zaměstnanci jsme doufali, že nám AstraZeneca dokáže vakcínu zařídit, ale ve Švédsku to tak není. Tady jsou zatím očkovací dávky určené pro starší lidi a rizikové skupiny,“ doplnila.



S koronavirem, který se šíří po celém světě, bojují také ve Švédsku. Podle Elišky je tam však situace jiná než v Česku. "Švédská společnost funguje jinak než ta česká. Je tady vzájemná důvěra vlády a lidí. Když kabinet vydá doporučení, která se mají dodržovat, tak je lidé respektují. Panuje zde větší zodpovědnost jedince a společnost je uvědomělejší,“ popsala.



Zároveň ve Švédsku neplatí tak přísná opatření jako v Česku. "Doporučené jsou roušky na veřejných místech, jako jsou obchody nebo hromadná doprava. Důležité je dodržování rozestupů, restaurace jsou otevřené pouze do půl deváté večer a po osmé hodině večerní se nesmí prodávat alkohol,“ uzavřela Eliška.