Češka je po návratu z Itálie v domácí karanténě: Jak se jí žije?

"V Benátkách nebylo nic znát, že by lidi byli nakaženi, že by se něco dělo," prozradila žena v domácí karanténě. Z Benátek se do Mostu vrátila v neděli. Se třemi kamarádkami byla v Itálii na dlouho plánovaném výletě. Že může být ohrožena koronavirem, se dozvěděla až po návratu.

Přesto, že se cítí zdravá, šla na vyšetření. Jelikož pracuje jako učitelka, lékaři ji i její kamarádky poslali do domácí karantény. "Je to v podstatě preventivní opatření, kdyby byly nakažené, aby nebyly zdrojem další nákazy," vysvětlil Josef Kočí, vedoucí epidemiologického oddělení Most.

Žena je tak už druhý den doma, z bytu nevychází, návštěvy nepřijímá. Psychicky to podle ní není nic příjemného. Dny a hodiny se prý neuvěřitelně vlečou.

"Jsem normálně na neschopence. Nejsem omezená ničím, jenom nemůžu vycházet ven. Naštěstí se o mě stará syn," doplnila žena v domácí karanténě.

I doma musí dodržovat přísná opatření. Musí dbát víc než normálně na hygienu a nosit roušku. Tato domácí karanténa bude trvat 14 dní. Pokud poté vyšetření ukážou, že je žena zdravá, může se vrátit znovu k normálnímu životu.