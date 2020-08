Česká města hlídají tisíce kamer, slouží policistům i jako prevence

Ve městech po celém Česku přibývá bezpečnostních kamer, které sledují téměř každý náš krok. Někomu to vadí, někomu je to jedno. Ale podle policie je to nutnost. Díky kamerám se už podařilo dopadnout pachatele různých trestných činů. Zároveň prý působí i jako prevence.