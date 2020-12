Česká města mají málo peněz, některá proto zdraží pobyty turistům

Rovněž Karlovy Vary tvrdě zasáhly dopady pandemie. Chybí turisté a příjmy do městské pokladny. Kratší pobyty do čtyř dnů vyjdou v příštím roce turisty namísto 21 korun na 50 za osobu a den. Kdo ve městě zůstane déle, zaplatí stejně jako dřív. Město tímto krokem chce podporovat dlouhodobější lázeňské pobyty.

"Je potřeba udržovat parky. Udržovat lesy. Těch finančních prostředků město získá méně. Tak se snažíme touto formou finanční prostředky získat, abychom je mohli zase do cestovního ruchu vrátit," uvedla karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Karlovy Vary loni z poplatků z pobytu získaly kolem 60 milionů korun. V letošním roce ale přišel propad o 70 procent. A 50procentní ztráty odhadují v příštím roce.

Podle zákona o místních poplatcích může maximální výše poplatku z pobytu příští rok dosáhnout 50 korun.

"Františkovy Lázně budou také zvyšovat poplatek, a to už od ledna 2021," řekl Jan Kronika, předseda Asociace hotelů a restaurací Karlovarského kraje.

"Poplatek z pobytu se v Českém Krumlově od nového roku zvyšuje za stávajících 21-ti korun na 30 korun," prohlásila mluvčí českokrumlovského městského úřadu Petra Nestávalová.

A podobně zdražují i čtyři městské části Brna nebo Ústí nad Labem.

"Bude důležité podpořit naší příjmovou stránku rozpočtu. Dále investovat do oprav chodníků, komunikací," uvedl náměstek primátora Ústí nad Labem Tomáš Vlach.

Jinde na nepříznivý vývoj pandemie zareagovali jinak a poplatky nezvyšují. "A to proto, aby nalákali budoucí turisty právě do svých obcí a měst. Je to podpora turistického ruchu," domnívá se předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

Je to případ třeba Hradce Králové a Pardubic. "By to byla další špatná zpráva jak pro provozovatele ubytovacích zařízení, tak i pro turisty," řekl mluvčí pardubického primátora Radim Jelínek.

A ani o korunu víc nezaplatí ani turisté ubytovaní v Praze.