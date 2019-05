Česká mincovna si dělá zásoby! Obává se výpadku kvůli brexitu

Velké množství krabic plné polotovarů pro výrobu jednokorunových mincí je teď v České mincovně. V každé krabici je 165 tisíc mincí. Celkem jich je tu uskladněno 40 milionů.

"Nám to tady trošku překáží, ale stojí nám to za to. Je to v každém případě znak nejistoty. Nechtěli jsme riskovat komplikace při případném brexitu," vysvětlil ředitel České mincovny Stanislav Bachtík. "Aby ta cena nebyla později zatížena očekávaným clem, třeba až kolem 20 %," doplnil ekonom Ivan Jáč z Technické univerzity Liberec.

Brexit řeší dopředu mnoho úřadů a firem. A ne každý si může udělat zásoby. Třeba u léků je to kvůli expiraci nemožné, a tak se převádějí sídla jejich výrobců z Británie do zemí, odkud je bude možné vyvážet.

"Je důležité to, kde probíhá dokončení výroby. My jsme původně identifikovali 542 přípravků, z nich dosud 16 nemá převedenou registraci," popsala mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Barbora Peterová.

I tak prý výpadky léků nehrozí. Zaprvé jsou nahraditelné jinými a zadruhé platí tzv. lex brexit, který chrání export léčiv až do roku 2020 bez ohledu na dění v Británii. "Dopad bude pravděpodobně na dovozce spotřebního zboží, oblečení, hraček. Automobilový průmysl zřejmě zažije nějaká napětí," dodal ekonom Jáč.

"Jaguar Land Rover otevřel v Nitře na Slovensku novou továrnu a bude se snažit držet cenovou politiku jako dneska," uvedl distributor britských vozů pro Česko Karel Stolejda.

Podle analytiků by mohl v případě tvrdého brexitu klesnout dovoz o 20 procent a vývoz o 16 procent. Česko v loňském roce s Británií zobchodovalo zboží za 300 miliard korun. Dvě třetiny tvořil export, třetinu dovoz.

Přes nejasnosti o vystoupení Británie z EU se ostrovní stát připravuje na volby do Evropského parlamentu. Ale ani kandidáti nevědí, jak dlouho v něm budou.