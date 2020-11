Čeští policisté proti italské mafii! V Praze zadrželi jejího vlivného člena

Čeští policisté se zapojili do rozsáhlé mezinárodní operace namířené proti italské mafii. V Praze zadrželi vlivného člena zločinecké organizace, který měl prát peníze z trestné činnosti. Podle informací televize Nova nakupoval pro mafiány nemovitosti. Teď ho čeká vydání do Itálie a možná až dvanáctileté vězení. Na mafii si policie došlápla v Itálii, v Rumunsku, Bulharsku a také právě v České republice.

Na výzvy policie k otevření nejprve nikdo nereagoval, po výhrůžce násilným vstupem obyvatel domu nakonec otevřel. Věděl, že skrývat se nemá smysl.

Při operaci Grande Carro - Velký vůz - vedené italskými karabiniéry skončilo v poutech celkem 48 lidí, kteří měli být napojeni na organizaci Societa Foggiana. Říká se jí čtvrtá mafie nebo také nová Camorra a je považována za jednu z nejbrutálnějších italských zločineckých organizací.

Policisté muže podezírají z praní peněz pocházejících z organizovaného zločinu. Podle informací televize Nova za ně v Praze nakupoval nemovitosti. V Itálii mu za to hrozí až dvanáctileté vězení. Teď čeká ve vydávací vazbě na to, co s ním bude dál.

S italskými mafiány už mají čeští policisté víc zkušeností. Před čtyřmi roky dopadli v Praze vysoce postaveného člena kalábrijské N´dranghety Francesca Giuseppe Bonavitu. Obviněn byl ze zločinného spolčení.

V roce 2005 zase skončil v rukou českých policistů obávaný člen Cosa Nostry Luigi Putrone. Spravedlnost mu přičítala devět vražd včetně smrti malého dítěte.