Češka poslala své děti taxíkem na Slovensko. Už jsou v nové rodině!

Slovensko nepřestává šokovat případ matky z Karviné, která své dvě děti posadila do taxíku a poslala do zahraničí k babičce. Ta ale děti zapřela a sourozenci proto skončili v dětském domově. Podle informací TV JOJ už mají čyřletá holčička a dvouletý chlapeček novou rodinu.

Přestože sourozenci z Karviné přišli o svou matku, když je poslala taxíkem na Slovensko, díky skvělým lidem mají šanci na prožití šťastného života v kompletní rodině. Po více než třech měsících v jejich příběhu nastala velká změna.

Podle informací slovenské televize JOJ se jich ujali náhradní rodiče. "Péče o ně probíhá stejně jako o slovenské děti, které jsou svěřené do náhradní rodiny," uvedla mluvčí úřadu práce a sociálních věcí Jana Lukáčová.

Chlapec, kterému jsou necelé dva roky, se učí chodit, zatímco jeho o dva roky starší sestřička už navštěvuje mateřskou školku v Medzilaborcích. "Tato všestranná rodinná péče jim velmi prospívá. Děti se mají dobře, jsou velmi hodné a rozvíjí se," tvrdí Lukáčová.

Přestože už sourozenci mají novou rodinu, jejich matka i další příbuzní na ně stále mají nárok. O tom, zda by mohli být svěřeny do jejich péče, by však musel rozhodnout soud. Jejich babička se o ně zajímá, stejně tak i další členové rodiny s výjimkou matky.

"Příbuzní projevují zájem, matka ale ne. Rodina občas zatelefonuje do Centra pro děti a rodiny, nedělá to ale pravidelně," řekla Lukáčová. "Podle našich informací jedna z příbuzných dokonce podala u soudu návrh na svěření dětí do péče. Bylo to v Čechách, soud o tom ale ještě nerozhodl," dodala Lukáčová.

Policisté začali nezvyklý případ vyšetřovat na začátku června. Matka z Karviné posadila děti do taxíku a poslala je k babičce do slovenské Čadce. Ta ale tvrdila, že děti vůbec nezná a žádná vnoučata nemá. Sourozence si tak převzali sociální pracovníci a policie začala pátrat po jejich matce.

Babička však později přiznala, že děti jsou skutečně jejími vnoučaty, bála se je ale nechat u sebe. Televizi JOJ se matka svěřila, že si našla nového přítele, který jí nabídl, že se k němu může přestěhovat - ovšem bez dětí. Proto je poslala k příbuzným na Slovensko.

Připomeňte si šokující případ v reportáži TV Nova: