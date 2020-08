Česká pošta mění otevírací dobu! Na stovkách poboček ji upraví už v září

Česká pošta se rozhodla upravit otevírací dobu svých poboček. Od 1. září se změní u 265 z nich, dalších se to dotkne až v říjnu. V některých dnech se tak posune až do 18 hodin. Ne všech poboček se ale změna týká.

"Mezi hlavní důvody, které k této změně přispěly, patří zkušenosti z koronavirové krize, kdy bylo potřeba upravovat otevírací hodiny pro veřejnost s ohledem na zajištění poštovních služeb pro klienty a zároveň v návaznosti na přijatá hygienická opatření," uvádí Česká pošta na svých stránkách.

Celkem 265 poboček čeká změna otevírací doby už od 1. září. Mezi nimi je například pošta v Bechyni, Mukařově, Nýrsku, Neratovicích či Toužimi. Celý seznam včetně jednotlivých otevíracích hodin naleznete ZDE. V pondělí a středu se tak klienti mohou těšit na prodlouženou otevírací dobu do 18 hodin.

"Hlavním principem změny je nahrazení tzv. dvousměnného provozu jednosměnným. V praxi to bude vypadat tak, že místo dvou pracovníků, kteří se v jednom dni střídali ve dvou intervalech, bude nově jeden pracovník zajišťovat přepážku v pondělí a ve středu od otevření pošty až do 18 hodin a v úterý, čtvrtek a v pátek od 8 hodin až do uzavření konkrétní pobočky," vysvětluje Česká pošta.

Slibuje si od toho schopnost obsadit více přepážek a také zastupitelnost v případě neočekávaných událostí. Reaguje tím na zkušenost z koronavirové epidemie, kdy pošťáci museli do karantény a na pobočkách se řešily zástupy.

"Jednosměnný provoz umožní vytvoření personálních kapacit na menších poštách, které by byly případně využity na velkých pobočkách. Nové nastavení umožní i snazší zvládnutí vánočních provozů a výpadku velkých skupin pracovníků bez nutnosti čerpat další personální náklady," uvádí Česká pošta.

Dalších poboček se změna dotkne až v říjnu. To se týká především menších pošt ve městech. U venkovských poboček s jednou přepážkou k úpravě otevírací doby nedojde. To samé platí i pro pošty s nepřetržitým provozem a pobočky v obchodních centrech. " V obcích nad 20 tisíc obyvatel bude fungovat vždy jedna hlavní pošta, jejíž současný rozsah otevíracích hodin pro veřejnost zůstane zachován," dodala pošta.