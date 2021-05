Česká pošta oblepila kvůli sčítání lidu domy. Nejde to sundat, zuří lidé!

Oznámení o Sčítání lidu 2021 se měla původně dávat do domů na nástěnky i do schránek. V rámci protiepidemických opatření ale nakonec sčítací komisaři dostali jiné pokyny.

"Bylo rozhodnuto, že sčítací komisaři vůbec nebudou vstupovat do objektů, ale formuláře se budou dávat na ulici a zároveň ani nebudou distribuovány dovnitř objektů, ale bude se to lepit na dveře zvenku budovy," vysvětlil na dotaz TN.cz mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Jenže právě to se některým lidem nelíbí. "Česká pošta v centru měst polepila X krásných historických vchodových dveří infoletákem o sčítání lidu. Teď je máme polepené a při odlepování to jde dolů i s lakem. Nikdo jim to nedovolil, a tak teď by to měli oddělat sami. Když jsem se jich na to zeptal, nikdo nereagoval," postěžoval si pan Jakub z Olomouce. "Celkem nás to tu v ulici naštvalo, že vám jen tak někdo polepí dveře, o které se celoročně staráte a voskujete je," dodal.

Česká pošta se ale brání, že jinak postupovat nemohla. "Byl to požadavek hygieny nebo ČSÚ, aby se nechodilo dovnitř objektů. Jinak to nešlo předat," vysvětlil Vitík. "Muselo se to nalepit tak, aby to bylo na dveřích viditelné. Na druhou stranu - kdyby to bylo lepeno méně kvalitními lepíky, tak by to mohlo odpadnout a lidé by nevěděli, kdy přijde sčítací komisař," řekl.

Protože letáky mají větší rozměr, nemohli je komisaři házet ani do venkovních schránek. Přeložením se riskovalo, že by lidé nemohli použít QR kód.

Sčítací komisaři podle mluvčího České pošty absolvovali přes 120 tisíc pochůzek, rozdali přibližně milion sčítacích formulářů a dostali zhruba tisícovku stížností na nejrůznější věci. Nejčastěji lidem vadilo, že u nich sčítací komisař zazvonil, i když měli v plánu zúčastnit se online sčítání.

"Formuláře se nyní budou digitalizovat, skartovat a začátkem příštího roku by měly být první výsledky ze sčítání," zakončil Vitík.

Český statistický úřad do této chvíle eviduje 4,2 milionu domácnostmi odeslaných elektronických formulářů a 683 tisíc odeslaných listinných formulářů. Zatímco online systém se vypnul přesně o půlnoci z úterý na středu a pokračovat ve vyplňování elektronického formuláře mohli už jen ti, kteří se do něj přihlásili před ní, sběr listinných formulářů bude ještě několik dní dobíhat, a to i na kontaktních místech, která tak ještě pár dní zůstanou otevřená.

