Česká pošta varuje před podvodnými e-maily, neotevírejte je

Na Českou poštu se již obrátilo několik klientů, kteří si s podobným emailem nevěděli rady. Po příjemcích totiž podvodníci žádají zaslání nedoplatku nebo stažení souboru z přílohy a vyplnění osobních údajů.

"Upozorňujeme naše zákazníky a všechny ostatní uživatele, aby na podobné zprávy neodpovídali a nepokoušeli se klikat na odkazy. Je zde mimo podvod i zvýšené nebezpečí napadení počítače či mobilního zařízení škodlivým softwarem, případně zneužití osobních údajů či finanční ztráty," varuje Matyáš Vitík, tiskový mluvčí České pošty.

Varovat by vás měla skutečnost, že e-maily jsou odesílány z adres, které neodpovídají adresám České pošty. Obsahují gramatické chyby a chybí v nich česká diakritika.

Příklad podvodného e-mailu:



Subject: Vznikli potíže s doruèením vašeho balíèku







Dobrý den,

Váš balíèek dorazil do našeho skladu 23. ledna 2020 roku v 14:35 ráno.

Èíslo sledování zásilky-04852899122 Náš kurýr bohužel nemohl doruèit zásilku na vaši adresu kvùli nesprávným nebo neúplným informacím v adrese.

Zdá se, že v celním prohlášení došlo k chybì. Informovali jsme odesílatele a on nám pøedal vaši e-mailovou adresu, abychom mohli tento problém vyøešit co nejdøíve.

Abychom mohli doruèit váš balíèek, musíte potvrdit adresu.

Za tímto úèelem si stáhnìte dokument pøipojený k tomuto dopisu, vyplòte ho a pošlete nám ho.

S úctou, Èeská pošta



Česká pošta není autorem těchto zpráv, její logo je použito neoprávněně. Pokud očekáváte objednaný balíček, můžete stav jeho doručování bezpečně sledovat v aplikaci „Sledování zásilek“ na webových stránkách postaonline.cz.