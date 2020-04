Česká pošta znovu otevře o sobotách, uleví to frontám

Většina poboček České pošty má zkrácenou pracovní dobu, vyhrazený čas pro seniory a zavřeno o víkendech. To má za následek nekonečné frotny a komplikace pro ty, kdo si během dne na poštu dojít nemohou. Úlevu by mohly přinést změny, které instituce nachystala již na tuto sobotu.

Dlouhé fronty, vstup jen po jednom, nucené rozestupy, pro zásilku jen s rouškou. Omezení, která Česká pošta v obavách z šíření nákazy zavedla, je celá řada.

Jak se ale začínají rozvolňovat nejrůznější opatření v zemi, připojil se i Krizový štáb České pošty a některá omezení uvolní již v sobotu 25. dubna.

"Omezení hodin pro veřejnost, tedy otevření pošt do maximálně 16 hodin, prozatím zůstává beze změny u 208 pošt, které spadají do kritické infrastruktury státu. Omezení je plánováno prozatím po dobu nouzového stavu, resp. po dobu, kdy nadále budou identifikována rizika pro plnou funkčnost krizové infrastruktury," uvedla Česká pošta na svém webu.

Vzhledem k tomu, že někteří klienti nemají možnost si do 16 hodin vyzvednout uloženou zásilku, budou některé pošty, u kterých to dovolují personální a provozní kapacity, otevřeny i o sobotách. Sobotní provoz se obnoví na 155 pobočkách napříč celým Českem, jejich seznam je na webu České pošty.

"U ostatních 2992 pošt, které nespadají do kritické infrastruktury státu (sídlištní pošty, pošty v menších městech a obcích), budou hodiny pro veřejnost navráceny do původního rozsahu, který byl provozován před koronavirovou situací, a to s platností od 4. května 2020," doplnila Česká pošta.

I nadále bude čas do deváté hodiny ráno určen na všech pobočkách pro obsluhu seniorů.

Dočasně přestala pošta také poskytovat některé další služby, jako byly např. loterijní, pojišťovací nebo bankovní služby. Ty pošta plánuje znovu spustit od 27. dubna na takových provozovnách, které poskytují možnost oddělení zaměstnanců od zákazníků sklem nebo plexi.

Tento týden se otevřely některé úřady, i tam si lidé počkají v několikahodinových frontách. Podívejte se na reportáž: