Záhada z Lidlu: Slepice snáší v Polsku česká vejce, mlžil řetězec na Facebooku

Lenka Basud k fotce připsala, že ji pořídila ve čtvrtek dopoledne v prodejně řetězce ve středočeském Slaném. Zaměstnanci Lidlu se rozpor snažili vysvětlit, jejich příspěvek však spíš přilil olej do ohně.

"Dobrý den, Lenko, vejce jsou snášena v Polsku, ale jsou od dodavatelů z České republiky, kde jsou i balena," napsal jeden z administrátorů stránky.

Lidé stále neměli jasno, odkud vlastně vejce pochází. "Ale pořád jsou to polská vejce, je to tak? To, jestli je do obchodu přiveze Polák nebo Čech, je nám asi jedno," doplnila dále paní Lenka.

"Dobrý den, jedná se o české slepice, které jsou v Polsku, kde pro ně jsou lepší podmínky. Děkujeme za pochopení," objevilo se v další odpovědi. Ani to ale pro mnohé nebylo dostačující vysvětlení.

Nad touto konkrétní odpovědí se pozastavil i předseda lidovců Marian Jurečka. "To jako fakt? Mohl by mi to někdo z Lidlu vysvětlit? Jakože emigrovaly holky za lepším, nebo jak to myslíte?" podivil se v sobotu politik na twitteru.

Obchodní řetězec Lidl se za chybnou cenovku omluvil a situaci redakci TN.cz uvedl na pravou míru. "V daném případě se jedná o českého prodejce vajec, který je z důvodu nedostatečných kapacit částečně nucen vejce dovážet ze zahraničí,“ informoval mluvčí Lidlu Tomáš Myler.



V souladu s legislativou České republiky je proto na krabičce vajec polský kód a na obalu jako země původu označené Polsko. "Vejce jsou následně balena a tříděna na území České republiky, proto je na obale uveden i kód třídírny,“ doplnil Myler.



Podle mluvčího řetězce je ale většina vajec, která firma v rámci akční nabídky v prodejnách nabízí, od dodavatelů z českých chovů. Zároveň slíbil, že společnost neprodleně sjedná nápravu. "Vzniklá situace nás velice mrzí a ještě jednou se všem zákazníkům omlouváme,“ uzavřel Myler.



Kromě rozhořčených reakcí se objevili i lidé, které situace pobavila. "Asi to je slepice narozená v Česku, která emigrovala za lepším do Polska. Takže je to vlastně česká rodačka a tím to polské vajíčko má kořeny v Česku a je české," reagovala Kateřina.

