Česká vlajka bude poprvé na plášti evropské rakety. Ta vynese 53 družic

Raketa měla již odstartovat 19. června. Původní plány ale přerušily nepříznivé hydrometeorologické podmínky.

Z pohledu dopravy družic do vesmíru půjde o revoluční misi. Stane se tak díky nízkým nákladům souvisejících se samotnou přepravou. Náklady na jedno vypuštění rakety VEGA odpovídají 40 milionům eur (1,06 mld. Kč).

Nosič českého výrobce váží 252 kg. I přes svoji poměrně nízkou váhu dokáže přepravit až tunu a půl nákladu. To je důvod, proč lze do vesmíru dopravit až 53 družic.

“Ve chvíli, kdy chcete dodávat součástku do rakety, musíte mít nejen know-how, ale daná země musí do projektu vložit peníze. Za to dostane umístění vlajky na raketě i možnost rozhodovat. Dosud se jenom 6 zemí podílelo na programu raket Vega a Česko je sedmou, díky čemuž konečně získáváme skutečný přístup do vesmíru,” říká ředitel S.A.B. Aerospace Petr Kapoun.



Přímý přenos rakety bude k dispozici i s komentářem na webu www.kosmonautix.cz.